Agenti tajnej služby pred Bielym domom postrelili ozbrojeného muža

Washington 11. augusta (TASR) - Agenti Tajnej služby Spojených štátov (USSS) postrelili v pondelok pravdepodobne ozbrojeného muža, ktorý stál pred Bielym domom. Amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý mal v tom čase v budove tlačovú konferenciu, museli odtiaľ agenti eskortovať. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.



Podľa šéfa bezpečnostnej polície tajnej služby (USSS UD) Toma Sullivana povedal podozrivý 51-ročný muž agentovi USSS, že má zbraň, "agresívne" sa po ňom rozbehol a zároveň zo svojho oblečenia vyťahoval neznámy predmet. Agent tajnej služby v reakcii muža postrelil do hrudníka.



Záchranári mužovi poskytli prvú pomoc a aj s agentom USSS ich previezli do nemocnice na ošetrenie.



Trump v pondelok popoludní začal brífing o koronavíruse, avšak o niekoľko minút na to ho agenti tajnej služby odviedli z miestnosti. Trump sa o niekoľko minút vrátil a povedal, že pri Bielom dome sa odohrala "streľba", ale už je to "pod kontrolou".



"Práve sa odohrala streľba a nejakého človeka odviezli do nemocnice," vysvetlil Trump po návrate. Spresnil, že výstrely padli zo zbraní bezpečnostných zložiek. Dodal, že podľa jeho informácií bola osoba, ktorú postrelili, ozbrojená.



"Postrelili podozrivého," zdôraznil šéf Bieleho domu. Doplnil však: "Možno to nemalo so mnou nič spoločné."



Trump ďalej povedal, že agent ho odviedol do Oválnej pracovne. Po incidente celý Biely dom uzavreli.



Prezident pochválil personál tajnej služby za výkon a za to, že sa postaral o jeho bezpečnosť. "Chcem sa poďakovať tajnej službe za to, že vždy odvádza rýchlu a veľmi efektívnu prácu."