Agenti tajnej služby vyliali do kanála 3000 litrov alkoholu

Kábul 2. januára (TASR) - Agenti afganskej tajnej služby vyliali do kanála v Kábule 3000 litrov alkoholu. Oznámila to v nedeľu samotná tajná služba. Agentúra AFP uvádza, že úrady novej talibanskej vlády takto zasahujú proti nepovolenému predaju alkoholu.



Afganská tajná služba (GDI) zverejnila v nedeľu na svojom účte na Twitteri videozáznam, na ktorom vidno, ako jej agenti vylievajú do kanála sudy s alkoholom skonfiškované pri raziách v hlavnom meste.



Predstaviteľ GDI vo videu hovorí, že moslimovia nemajú čo vyrábať ani distribuovať alkohol. Pri raziách boli zadržaní aj traja nelegálni predajcovia alkoholu. Kedy sa tak stalo, nie je jasné.



Predaj aj konzumácia alkoholu boli v Afganistane zakázané už počas vlády predchádzajúceho Západom podporovaného režimu, Taliban sa však k takýmto aktivitám stavia značne prísnejšie.



Od prevzatia moci týmito radikálnymi islamistami, ku ktorej došlo v polovici augusta, stúpol v celej krajine počet obdobných razií vrátane zásahov voči drogovo závislým.