Agentom FBI, ktorí vyšetrovali Trumpove kauzy, vraj hrozí prepustenie

Washington 1. februára (TASR) - Agenti amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI), ktorí sa podieľali na vyšetrovaniach vedúcich k medzičasom už zrušeným obvineniam voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi, budú z práce prepustení. Stane sa tak v rámci plánovanej rozsiahlej čistky v FBI, informovali v piatok americké médiá, píše TASR na základe sobotňajšej správy agentúry AFP.



Denník Washington Post s odvolaním sa na ľudí oboznámených s týmto plánom napísal, že "úrady pracujú na identifikácii stoviek agentov FBI, ktorých prepustenie sa zvažuje".



Podľa denníka by okrem čistiek v FBI malo byť prepustených aj asi 30 federálnych prokurátorov, ktorí pracovali na vyšetrovaní vpádu davu Trumpových prívržencov na Kapitol zo 6. januára 2021. Niekoľko úradníkov, ktorí boli zapojení do Trumpovho trestného stíhania, bolo ministerstvom spravodlivosti USA prepustených už v pondelok.



Nemenovaný zdroj z rezortu uviedol, že ich pracovné pozície boli zrušené, pretože úradujúci generálny prokurátor neveril, že by sa daným úradníkom dalo veriť, že budú implementovať prezidentovu agendu.



Televízia NBC News doplnila, že medzi prepustenými z FBI majú byť vedúci viac ako 20 pobočiek FBI - vrátane úradov v Miami a Washingtone.



Podľa televízie CNN dostalo najmenej šesť vedúcich predstaviteľov FBI príkaz do pondelka odísť do dôchodku alebo podať výpoveď, lebo aj tak budú "vyhodení".



The Washington Post uviedol, že úradujúci riaditeľ FBI Brian Driscoll - skúsený agent, ktorého Trump poveril vedením úradu, kým jeho nominanta Kasha Patela na funkciu nepotvrdí Senát - odmietol schváliť hromadné prepúšťanie.



Aj Patel vo štvrtok na svojom potvrdzovacom vypočutí pred senátnym výborom dostal otázku, či vie o nejakých plánoch potrestať agentov FBI, ktorí sa podieľali na Trumpovom vyšetrovaní. Odpovedal záporne, pričom tiež vyhlásil, že "všetci zamestnanci FBI budú chránení pred politickým revanšom".



Trump počas svojho prvého dňa v Bielom dome minulý týždeň omilostil viac ako 1500 svojich priaznivcov, ktorí vtrhli do Kapitolu v snahe zablokovať potvrdenie víťazstva demokrata Joea Bidena v prezidentských voľbách 2020.