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Agentstvo: Problémy s pohonnými látkami má viac než 60 subjektov Ruska
Podľa britskej stanice BBC od stredy zaviedli obmedzenia na predaj benzínu a motorovej nafty úrady Kurganskej oblasti.
Autor TASR
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Moskva 24. júna (TASR) - Problémy s dostupnosťou pohonných hmôt eviduje najmenej 62 subjektov Ruskej federácie, ako aj anektovaný Krym a okupované časti Doneckej, Luhanskej a Záporožskej oblasti na východe a juhu Ukrajiny. V 14 regiónoch sú obmedzenia na predaj benzínu a motorovej nafty zavedené úradmi, inde ich regulujú čerpacie stanice alebo dodávatelia. TASR o tom v stredu informuje na základe sumarizujúcej správy nezávislého ruského webu Agentstvo.
Podľa britskej stanice BBC od stredy zaviedli obmedzenia na predaj benzínu a motorovej nafty úrady Kurganskej oblasti. Na čerpacích staniciach v obciach bude možné predať najviac 40 litrov benzínu a 80 litrov nafty na jedno vozidlo. Na čerpacích staniciach pri diaľniciach si budú môcť vodiči kúpiť maximálne 40 litrov benzínu a 200 litrov nafty.
Obmedzenia na predaj palív zaviedli aj úrady v Adygejskej republike, Jamalskoneneckom autonómnom okruhu (JNAO), Lipeckej a Samarskej oblasti. V Lipeckej oblasti je predaj benzínu A-92, A-95 a A-100 obmedzený na maximálne 30 litrov na auto a výhradne do nádrže auta. Predaj motorovej nafty zatiaľ obmedzený nie je.
Od utorka platia obmedzenia na predaj pohonných látok i v Penzenskej, Omskej, Ťumenskej, Novosibirskej, Kurskej, Belgorodskej a Brianskej oblasti. Predtým bol predaj benzínu úplne zastavený aj na anektovanom Kryme.
Zavádzaniu týchto obmedzení predchádzali útoky ukrajinských dronov na viaceré ruské ropné rafinérie a ďalšie zariadenia palivovej infraštruktúry.
Úrady všetkých regiónov, kde boli v posledných dňoch zavedené limity, však tvrdia, že paliva je dostatok. Tvrdia, že prijímané opatrenia sú len reakciou na zvýšený dopyt s cieľom zabrániť umelo vytvorenému nedostatku. V niektorých regiónoch je aj preto zakázaný predaj pohonných látok do kanistrov a iných nádob. Gubernátor Lipeckej oblasti Igor Artamonov v tejto súvislosti vyzval obyvateľov, aby benzín neskupovali „ako pohánku“ - aj menší výpadok v zásobovaní touto komoditou sa totiž v Rusku okamžite vníma ako problém a médiá to často sledujú ako indikátor stability trhu.
Artamonovov kolega Alexandr Avdejev z Vladimirskej oblasti zasa apeloval na ľudí, aby obmedzili jazdy autom a kupovali benzín iba v prípade potreby. Podpredseda ruskej vlády Alexandr Novak označil situáciu na trhu s palivami za „náročnú, ale zvládnuteľnú“. Dodal, že prioritou je zaistenie dostatku paliva pre poľnohospodársky sektor pri zbere úrody.
Ruský prezident Vladimir Putin sa k zhoršujúcej sa palivovej kríze vyjadril prvýkrát v utorok, keď vyhlásil, že hrozby, ktoré vytvára „kyjevský režim“, musia byť „minimalizované“. Pokračujúce ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru podľa jeho slov nemôžu ovplyvniť udalosti na frontovej línii, kde „ruské jednotky oslobodzujú jednu obec za druhou, jedno územie za druhým“.
Podľa britskej stanice BBC od stredy zaviedli obmedzenia na predaj benzínu a motorovej nafty úrady Kurganskej oblasti. Na čerpacích staniciach v obciach bude možné predať najviac 40 litrov benzínu a 80 litrov nafty na jedno vozidlo. Na čerpacích staniciach pri diaľniciach si budú môcť vodiči kúpiť maximálne 40 litrov benzínu a 200 litrov nafty.
Obmedzenia na predaj palív zaviedli aj úrady v Adygejskej republike, Jamalskoneneckom autonómnom okruhu (JNAO), Lipeckej a Samarskej oblasti. V Lipeckej oblasti je predaj benzínu A-92, A-95 a A-100 obmedzený na maximálne 30 litrov na auto a výhradne do nádrže auta. Predaj motorovej nafty zatiaľ obmedzený nie je.
Od utorka platia obmedzenia na predaj pohonných látok i v Penzenskej, Omskej, Ťumenskej, Novosibirskej, Kurskej, Belgorodskej a Brianskej oblasti. Predtým bol predaj benzínu úplne zastavený aj na anektovanom Kryme.
Zavádzaniu týchto obmedzení predchádzali útoky ukrajinských dronov na viaceré ruské ropné rafinérie a ďalšie zariadenia palivovej infraštruktúry.
Úrady všetkých regiónov, kde boli v posledných dňoch zavedené limity, však tvrdia, že paliva je dostatok. Tvrdia, že prijímané opatrenia sú len reakciou na zvýšený dopyt s cieľom zabrániť umelo vytvorenému nedostatku. V niektorých regiónoch je aj preto zakázaný predaj pohonných látok do kanistrov a iných nádob. Gubernátor Lipeckej oblasti Igor Artamonov v tejto súvislosti vyzval obyvateľov, aby benzín neskupovali „ako pohánku“ - aj menší výpadok v zásobovaní touto komoditou sa totiž v Rusku okamžite vníma ako problém a médiá to často sledujú ako indikátor stability trhu.
Artamonovov kolega Alexandr Avdejev z Vladimirskej oblasti zasa apeloval na ľudí, aby obmedzili jazdy autom a kupovali benzín iba v prípade potreby. Podpredseda ruskej vlády Alexandr Novak označil situáciu na trhu s palivami za „náročnú, ale zvládnuteľnú“. Dodal, že prioritou je zaistenie dostatku paliva pre poľnohospodársky sektor pri zbere úrody.
Ruský prezident Vladimir Putin sa k zhoršujúcej sa palivovej kríze vyjadril prvýkrát v utorok, keď vyhlásil, že hrozby, ktoré vytvára „kyjevský režim“, musia byť „minimalizované“. Pokračujúce ukrajinské útoky na ruskú energetickú infraštruktúru podľa jeho slov nemôžu ovplyvniť udalosti na frontovej línii, kde „ruské jednotky oslobodzujú jednu obec za druhou, jedno územie za druhým“.