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Agentúra AFP sa stala terčom kybernetického útoku
V súčasnosti prebieha vyšetrovanie za pomoci externých expertov. Nateraz nie je známe, kto je za útok zodpovedný, píše sa vo vyhlásení AFP.
Autor TASR
Paríž 26. novembra (TASR) - Francúzska tlačová agentúra Agence France-Presse (AFP) sa vo štvrtok stala terčom kybernetického útoku, v dôsledku ktorého museli odstaviť jej obsahovú platformu AFP Forum, oznámilo vedenie agentúry, informuje TASR.
Francúzsko a ďalšie krajiny v posledných mesiacoch čelili viacerým kybernetickým útokom zameraným na firmy a inštitúcie. Niektoré z nich uskutočnili zločinecké skupiny s cieľom získať finančný zisk, iné mali za cieľ vyvolať nestabilitu.
Vedenie AFP v internej e-mailovej komunikácii informovalo, že agentúra v noci na štvrtok od 01:30 h čelila kybernetickému útoku zameranému na portál AFP Forum, ktorý klienti využívajú na prezeranie a sťahovanie obsahu agentúry.
Príslušné tímy po odhalení útoku bezodkladne prijali opatrenia, aby zabránili jeho ďalšiemu šíreniu. Z preventívnych dôvodov zároveň odpojili AFP Forum od internetu. Portál zostáva do odvolania nedostupný.
V súčasnosti prebieha vyšetrovanie za pomoci externých expertov. Nateraz nie je známe, kto je za útok zodpovedný, píše sa vo vyhlásení AFP.
AFP je medzinárodná spravodajská agentúra, ktorá zamestnáva 1840 novinárov 135 národností v 210 pobočkách po celom svete a poskytuje správy v šiestich jazykoch. Podľa výročnej správy za rok 2025 agentúra AFP denne produkuje v priemere 2300 textových správ, 3000 fotografií a 300 videí.
Francúzsko a ďalšie krajiny v posledných mesiacoch čelili viacerým kybernetickým útokom zameraným na firmy a inštitúcie. Niektoré z nich uskutočnili zločinecké skupiny s cieľom získať finančný zisk, iné mali za cieľ vyvolať nestabilitu.
Vedenie AFP v internej e-mailovej komunikácii informovalo, že agentúra v noci na štvrtok od 01:30 h čelila kybernetickému útoku zameranému na portál AFP Forum, ktorý klienti využívajú na prezeranie a sťahovanie obsahu agentúry.
Príslušné tímy po odhalení útoku bezodkladne prijali opatrenia, aby zabránili jeho ďalšiemu šíreniu. Z preventívnych dôvodov zároveň odpojili AFP Forum od internetu. Portál zostáva do odvolania nedostupný.
V súčasnosti prebieha vyšetrovanie za pomoci externých expertov. Nateraz nie je známe, kto je za útok zodpovedný, píše sa vo vyhlásení AFP.
AFP je medzinárodná spravodajská agentúra, ktorá zamestnáva 1840 novinárov 135 národností v 210 pobočkách po celom svete a poskytuje správy v šiestich jazykoch. Podľa výročnej správy za rok 2025 agentúra AFP denne produkuje v priemere 2300 textových správ, 3000 fotografií a 300 videí.