Agentúra AFP: Starosta Belehradu chce z mesta odstrániť hrobku Tita

Belehrad 9. októbra (TASR) - Starosta Belehradu Aleksandar Šapič chce zo srbskej metropoly odstrániť hrobku dlhoročného vodcu zväzovej Juhoslávie Josipa Broza Tita. Od tohto kroku si podľa agentúry AFP sľubuje zbaviť Srbsko komunizmu. Mauzóleum, v ktorom je Tito pochovaný, chce pretvoriť na múzeum srbskej histórie. Informuje o tom TASR.



Titovo mauzóleum - belehradský Dom kvetov - ročne priláka približne 120.000 návštevníkov, no nacionalista Šapič chce poslať Tita späť do jeho rodnej obce, ktorá sa nachádza na území dnešného Chorvátska. Mnoho Srbov považuje Tita za diktátora.



"Komunistický režim nepriniesol Srbom doslova nič dobré," povedal primátor Belehradu, ktorý chce dať namiesto toho postaviť sochu Dragoljubovi Mihailovičovi, kontroverznému vodcovi príslušníkov srbských polovojenských zborov, tzv. četnikov. Mihailovič bojoval práve proti Titovi počas druhej svetovej vojny.



Výzva zo strany Šapiča podľa AFP oživila trpké spory o nemeckej okupácii, keď proti nacistom bojovali dve súperiace odbojové skupiny. Mnohí četníci však spolupracovali s nacistickým Nemeckom, fašistickým Talianskom a japonským cisárstvom.



Titovi komunistickí partizáni napokon porazili nacionalistických četníkov, ktorých vodca Mihailovič bol v roku 1946 popravený za vojnové zločiny a kolaboráciu s nacistami.



Primátor srbskej metropoly zatiaľ len vyslovil myšlienku odstránenia hrobky Tita, no chorvátska obec Kumrovec, rodisko Josipa Broza v roku 1892, už vyjadrila záujem o jeho pozostatky.



Srbský prezident Aleksandar Vučič je však tomu menej naklonený ako jeho bývalý stranícky kolega Šapič a tvrdí, že Titov hrob je súčasťou dedičstva krajiny.



Historik Milovan Pisarri pre AFP povedal, že kontroverzný krok zo strany primátora postaviť sochu Mihailovičovi je iba pokračovaním dlhého ideologického boja o sporné dedičstvo druhej svetovej vojny.



"Je to jednoducho pokračovanie toho, čo sa začalo približne pred 20 rokmi, keď táto nová nacionalistická ideológia vstúpila do inštitúcií a podarilo sa jej z kolaboranta urobiť antifašistu," uviedol s odkazom na Mihailoviča.



Šapič už požiadal o umiestnenie sochy vodcu četnikov neďaleko jedného z hlavných námestí v Belehrade. Z najväčšieho mestského parku chce tiež odstrániť hroby štyroch komunistických partizánov.



Mihailovičov pravnuk Vojislav, ktorý je poslancom za opozičnú stranu monarchistov, však Šapičovu snahu označil za "neúprimnú" a "manipulatívnu". Vládnu SNS zároveň obvinil, že využíva jeho predka na politické ciele.