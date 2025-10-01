< sekcia Zahraničie
Agentúra: Digitálna infraštruktúra EÚ čelí väčšiemu počtu kyberútokov
Autor TASR
Atény 1. októbra (TASR) - Počet kybernetických útokov na digitálnu infraštruktúru Európy sa zvyšuje a škodlivý softvér „ransomware“, ktorý šifruje dáta a systémy a za ich odblokovanie požaduje platbu, je považovaný za najväčšiu hrozbu. Vyplýva to zo správy Agentúry EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA) zverejnenej v stredu, informuje TASR podľa agentúry DPA.
Ransomware zvyčajne vymáha platbu v kryptomenách a sľubuje, že po zaplatení šifrovanie dát zruší. Nedávno spôsobil septembrové výpadky počítačov na viacerých európskych letiskách vrátane Berlín-Brandenbursko (BER) či londýnskeho Heathrow.
DPA vysvetľuje, že škody sú často obrovské, pretože obete veľakrát nedokážu obnoviť svoje systémy zo zálohovaných dát.
Z hľadiska počtu však podľa správy ENISA vedú tzv. útoky typu DDoS, pri ktorých sa páchatelia snažia narušiť alebo znefunkčniť webovú stránku, sieť či inú online službu a zahltia ju množstvom falošných alebo nevyžiadaných požiadaviek. ENISA uvádza, že tvoria 77 percent nahlásených incidentov.
Škody spôsobené útokmi DDoS sú často menej závažné ako škody spôsobené ransomwarom, pretože po skončení útoku servery zvyčajne opäť fungujú.
Správa ENISA odhaľuje, že verejná správa v Európskej únii (EÚ) patrí medzi najčastejšie napádané sektory a pripadá na ne 38,2 percent incidentov. Diplomatické a vládne inštitúcie sú podľa nej osobitne v centre pozornosti a často sa stávajú terčom hacktivistov a kampaní kyberšpionáže.
Druhý najčastejšie napádaný sektor je doprava so 7,5 percentami zaznamenaných incidentov, po ktorom nasledujú digitálne infraštruktúry a služby so 4,8 percentami, finančný sektor so 4,5 a priemysel s 2,9 percentami.
ENISA tiež vyjadrila obavy zo zvýšeného využívania umelej inteligencie (AI) v kybernetických útokoch.
Analýza agentúry ENISA je založená na 4875 incidentoch v období od júla 2024 do júna 2025. „Zvyšujúca sa závislosť od digitálnych systémov znamená, že narušenia môžu ovplyvniť celé dodávateľské reťazce,“ uviedol jej riaditeľ Juhan Lepassaar.
Analýza agentúry ENISA je založená na 4875 incidentoch v období od júla 2024 do júna 2025. „Zvyšujúca sa závislosť od digitálnych systémov znamená, že narušenia môžu ovplyvniť celé dodávateľské reťazce,“ uviedol jej riaditeľ Juhan Lepassaar.