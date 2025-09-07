< sekcia Zahraničie
Agentúra DPA: Nemecko eviduje viac návratov Sýrčanov do vlasti
Autor TASR
Berlín 7. septembra (TASR) - Po zosadení dlhoročného sýrskeho prezidenta Bašára Asada v decembri minulého roka zaznamenalo Nemecko postupný nárast počtu utečencov vracajúcich sa späť do vlasti. Stále však ide o relatívne nízke čísla, uviedlo v nedeľu nemecké ministerstvo vnútra pre agentúru DPA.
Nízka úroveň návratov súvisí s bezpečnostnými rizikami a zničenou infraštruktúrou po občianskej vojne, uvádzajú humanitárne organizácie. Do konca augusta opustilo Nemecko s pomocou federálnych orgánov 1867 Sýrčanov, čo je nárast oproti 804 osobám na konci mája. Návraty sú podporované aj prostredníctvom programov na úrovni jednotlivých spolkových krajín, zatiaľ čo iní odchádzajú bez oficiálnej pomoci.
Rodiny často váhajú s návratom. Relatívna normalita v centre hlavného mesta Damask ostro kontrastuje s ťažkosťami v iných regiónoch, čo sťažuje reintegráciu navrátilcov. Uviedla to Janine Lietmeyerová z organizácie World Vision Germany, ktorá krajinu navštívila v auguste.
Nemecko vlani udelilo občianstvo približne 83.150 Sýrčanom. Počty v roku 2025 zatiaľ nie sú dostupné. Od januára do augusta tohto roka zároveň o azyl požiadalo 17.650 Sýrčanov, vyplýva z údajov Úradu pre migráciu a utečencov.
