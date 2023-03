Agentúra EMA nechce, aby blízko nej staval Amsterdam erotické centrum

Brusel/Amsterdam 7. marca (TASR) - Európska agentúra pre lieky (EMA) sa obrátila na Európsku komisiu (EK) so sťažnosťou na plány mesta Amsterdam umiestniť nové erotické centrum v blízkosti kancelárií EMA. Informuje o tom spravodajca TASR s odkazom na utorňajšie správy holandských médií.



Agentúra EMA eurokomisiu upozornila, že dve z troch lokalít, ktoré boli vytypované pre erotické centrum, sú v blízkosti jej amsterdamského sídla. Vedenie agentúry tvrdí, že realizáciou tohto projektu by mohla byť ohrozená bezpečnosť jej zamestnancov.



"Predsedníctvo (agentúry) tom rokuje na najvyššej politickej a diplomatickej úrovni, spolu s Európskou komisiou, aby zabezpečilo bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov a odborníkov," uviedol hovorca EMA, ktorého cituje spravodajský web Nu.nl.



EMA uviedla, že sa o plánoch výstavby dozvedela len prostredníctvom médií a že samotní predstavitelia Amsterdamu ju o týchto zámeroch vopred neinformovali. "Agentúra by očakávala, že sa s ňou bude konzultovať vhodnosť takéhoto miesta," uviedol hovorca.



Amsterdam plánuje nahradiť 100 z 249 verejných domov, nachádzajúcich sa v tzv. štvrti červených svetiel neďaleko amsterdamskej železničnej stanice, viacposchodovým centrom pre prostitúciu a erotickú zábavu. Na mestských pozemkoch by ho mal postaviť súkromný developer.



Vedenie mesta už dávnejšie avizovalo zámer presťahovania erotickej štvrte, v ktorej často dochádza k obťažovaniu, obchodovaniu s drogami, opilstvu a poburujúcemu správaniu.



"Umiestnenie erotického centra v tesnej blízkosti sídla EMA pravdepodobne prinesie rovnaké negatívne dopady aj na priľahlú lokalitu," uvádza lieková agentúra.



Dve z troch lokalít, v ktorých by mohlo vyrásť nové erotické centrum, sú vzdialené maximálne 10 minút chôdze od kancelárií EMA.



Európska agentúra pre lieky sa po brexite presťahovala z Londýna do Amsterdamu, a to v marci 2019. V súčasnosti zamestnáva takmer 900 odborníkov z rôznych krajín EÚ aj mimo nej. Holandská vláda, ktorá uspela v súboji s inými európskymi mestami o nové sídlo agentúry, sa vtedy zaviazala zaistiť bezpečné a nerušené fungovanie EMA.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)