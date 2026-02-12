Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Agentúra EÚ odporúča lietadlám vyhnúť sa iránskemu vzdušnému priestoru

Predĺžila tým svoje odporúčanie z polovice januára.

Autor TASR
Kolín nad Rýnom 12. februára (TASR) - Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (EASA) so sídlom v Kolíne nad Rýnom vo štvrtok vyzvala letecké spoločnosti z členských štátov, aby sa ich lietadlá až do začiatku apríla vyhli vzdušnému priestoru Iránu. Predĺžila tým svoje odporúčanie z polovice januára. TASR o tom píše podľa agentúry Reuters.

Prítomnosť a možnosť použitia širokej škály zbraní a systémov protivzdušnej obrany v kombinácii s nepredvídateľnými reakciami štátu... predstavuje vysoké riziko pre civilné lety vo všetkých výškach a letových úrovniach,“ upozorňuje EASA.

Reuters pripomína, že svetové mocnosti a regionálni aktéri na Blízkom východe sa obávajú zlyhania rokovaní medzi Iránom a USA o jadrovom programe Teheránu, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu s presahom do širšieho regiónu.

Irán prisľúbil tvrdú odvetu v prípade akéhokoľvek útoku na svoje územie a varoval krajiny Perzského zálivu, v ktorých sa nachádzajú americké základne, že by mohli byť terčom iránskej odvety.
