Agentúra: EÚ zaostáva v plnení svojich cieľov v oblastí klímy

Kodaň 20. februára (TASR) - Európska únia je len čiastočne na správnej ceste k dosiahnutiu svojich cieľov v oblasti klímy, životného prostredia a udržateľnosti, uviedla vo štvrtok Európska environmentálna agentúra (EEA), informuje TASR.



Podľa správy EEA sú potrebné ráznejšie opatrenia na podporu obehového hospodárstva, zvrátenie klesajúcej biodiverzity a zníženie spotrebnej stopy EÚ.



Euroblok zatiaľ zaostáva v plnení mnohých cieľov takzvaného 8. environmentálneho akčného programu (8EAP), pričom celkový pokrok v porovnaní s poslednou správou z roku 2023 je limitovaný, uviedla EEA.



Agentúra zaznamenala priaznivý pokrok v znižovaní znečistenia ovzdušia, emisií skleníkových plynov a v posilňovaní ekologického financovania. "Je však potrebné prijať zásadné opatrenia, aby sa EÚ dostala na správnu cestu v iných oblastiach. To znamená odvážnejšie vykonávanie existujúcich právnych predpisov, ďalšie opatrenia tam, kde sú potrebné, a zabezpečenie dostatočného financovania na dosiahnutie (stanovených) cieľov v oblasti klímy, životného prostredia a udržateľnosti," píše sa vo vyhlásení.



Štyri stanovené ciele do roku 2030 považuje EEA za "úplne mimo plánu", vrátane emisií skleníkových plynov z využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva, zdvojnásobenia využívania obehových materiálov, zabezpečenia 25 percent poľnohospodárskej pôdy obhospodarovanej ekologickým spôsobom a výrazného zníženia spotrebnej stopy EÚ, uviedla agentúra EEA. EÚ zaostáva tiež v potrebe zvyšovania spotreby energie z obnoviteľných zdrojov.



V 8EAP sa stanovuje dlhodobá vízia na spravodlivé a inkluzívne urýchlenie zelenej transformácie v súlade s dlhodobým cieľom do roku 2050 "Žiť dobre v rámci možností našej planéty", a obsahuje prioritné ciele do roku 2030 a podmienky potrebné na ich dosiahnutie.