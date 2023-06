Agentúra EÚ žiada zlepšenie dlhodobej integrácie utečencov z Ukrajiny

Viedeň 8. júna (TASR) — Vlády krajín Európskej únie by sa mali pripraviť na trvalú integráciu utečencov z Ukrajiny. Existujúce opatrenia na pomoc týmto ľuďom by mali byť viac zamerané na ženy a deti, ktoré tvoria väčšinu ukrajinských utečencov. Vo svojej výročnej správe zverejnenej vo štvrtok vo Viedni to uviedla Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA). TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR)odhaduje, že v dôsledku ruskej invázie muselo Ukrajinu opustiť približne 8,3 milióna ľudí. Približne 5,1 milióna z nich vyžíva mechanizmus dočasnej ochrany v EÚ, Švajčiarsku a Nórsku bez toho, aby museli žiadať o azyl.



FRA ocenila, že vo viacerých štátoch EÚ, napríklad v Nemecku, koordinuje ubytovanie Ukrajincov štát alebo je rovnomerne rozložené v rámci celého územia.



„Vzhľadom na nedostatok financií a trvalých riešení však existuje len obmedzený počet vhodných verejných ubytovacích zariadení,“ píše sa v správe FRA.



Ďalej sa v nej uvádza, že množstvo utečencov pracuje na nižšie kvalifikovaných pracovných pozíciách, hoci majú vyššie vzdelanie. Agentúra preto vyzvala na zlepšenie jazykovej prípravy a uznávanie ukrajinských dokladov o vzdelaní či praxi, ako aj na lepšie začlenenie ukrajinských detí do materských a základných škôl, čo im pomôže nielen so začleňovaním do kolektívu, ale umožní ich matkám nájsť si zamestnanie.



FRA zdôraznila, že osobitné opatrenia treba vytvoriť pre ženy, ktoré sa stali obeťami sexuálneho zneužívania a násilia.