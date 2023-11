Frontex posilní ochranu fínskej hranice s Ruskom pre prílev migrantov

Varšava 23. novembra (TASR) - Agentúra Európskej únie pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) vyšle svoj 50-členný tím do Fínska, ktoré čelí prílevu nelegálnych migrantov na hranici s Ruskom. Očakáva sa, že posily budú vo Fínsku pôsobiť už od budúceho týždňa, informovala vo štvrtok agentúra AFP.



Agentúra v stanovisku uviedla, že okrem pohraničnej stráže a ďalšieho personálu nasadí aj vybavenie vrátane hliadkovacích áut "na posilnenie kontroly fínskej hranice" s Ruskom. V súčasnosti tam má Frontex nasadených desať svojich pohraničníkov.



"Podpora agentúry Frontex Fínsku presahuje rámec logistiky. Je to prejav jednotného postoja Európskej únie voči hybridným výzvam, ktoré sa týkajú jedného z členských štátov. Táto spolupráca dokazuje, že keď Európa čelí zložitým problémom na hraniciach, je jednotná a ponúka podporu prostredníctvom konkrétnych opatrení," uviedol riaditeľ Frontexu Hans Leijtens.



Fínsky premiér Petteri Orpo v stredu avizoval, že Helsinki uzatvoria všetky hraničné priechody s Ruskom s výnimkou jediného, a síce najsevernejšieho priechodu Raja-Jooseppi. Opatrenie prichádza počas vlny migrantov, ktorých podľa Fínska Rusko zámerne presúva k hranici.



Severská krajina už minulý týždeň uzavrela v reakcii na prílev migrantov štyri zo svojich hraničných priechodov s Ruskom, ktoré sa nachádzajú na juhovýchode krajiny. Moskvu zároveň obvinila zo snahy destabilizovať prílevom migrantov túto krajinu ako odvetu za jej vstup do NATO.



Rusko v reakcii vo štvrtok oznámilo, že sprísni bezpečnostné opatrenia v Murmanskej oblasti ležiacej na severe krajiny pri fínskych hraniciach.



Od ruskej invázie na Ukrajinu z vlaňajšieho februára Moskva umožnila prekročiť hranicu ľuďom bez riadnych dokladov, najmä Rusom a Ukrajincom. Od augusta však pribúda ľudí z Blízkeho východu a Afriky. Predovšetkým ide o Iračanov, Somálčanov a Jemenčanov, ktorí do Fínska prichádzajú nelegálne.



Táto škandinávska krajina v súčasnosti buduje 200-kilometrov dlhé oplotenie na úseku hranice s Ruskom. Dokončené by malo byť v roku 2026. Doteraz boli fínske hranice zabezpečené predovšetkým ľahkými drevenými plotmi, ktoré majú zabrániť zatúlaniu hospodárskych zvierat.