Agentúra Frontex vyšetrí obvinenia,že pomáha zatláčať člny s migrantmi

Brusel 11. novembra (TASR) - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) dôkladne prešetrí obvinenia, podľa ktorých pomáha pri nelegálnom zatláčaní člnov s migrantmi vo vodách Stredozemného mora. Informoval o tom v stredu samotný Frontex.



V utorok sa na žiadosť eurokomisárky pre vnútorné veci Ylvy Johanssonovej uskutočnilo mimoriadne zasadnutie správnej rady pohraničnej agentúry EÚ.



Výkonný riaditeľ Frontexu Fabrice Leggeri v tejto súvislosti vyzval na zriadenie osobitného výboru, ktorý by riešil právne problémy týkajúce sa aktivít na mori a dozoru nad vonkajšími námornými hranicami EÚ.



Podľa návrhu agentúry Frontex by mal byť tento výbor koordinovaný Európskou komisiou a členské štáty EÚ by sa na jeho aktivitách mohli zúčastňovať na dobrovoľnej báze.



"Akékoľvek obvinenie z odklonu alebo porušenia medzinárodných zmlúv alebo základných práv počas spoločných operácií koordinovaných agentúrou Frontex je predmetom vážnych obáv a bude starostlivo vyšetrené," uviedol Leggeri.



Eurokomisárka Johanssonová zdôraznila, že Európska komisia očakáva od Frontexu odpovede na uvedené obvinenia ešte do konca novembra.



DPA zdôraznila, že vracanie migrantov na člnoch do prístavov, odkiaľ pôvodne vyplávali, alebo do medzinárodných vôd, je nezákonné z hľadiska medzinárodného aj európskeho práva. V posledných rokoch však bola agentúra opakovane obviňovaná zo spolupráce s orgánmi národnej pobrežnej stráže niektorých európskych krajín v súvislosti s vynútenými vracaním migrantov, ktorí už boli v európskych vodách.



Spoločné vyšetrovanie investigatívneho portálu Bellingcat, nemeckého týždenníka Spiegel a ďalších médií upozornilo, že agentúra Frontex sa od marca tohto roku aktívne podieľala na viacerých incidentoch na grécko-tureckých námorných hraniciach, ktoré viedli k tzv. zatláčaniu člnov s migrantmi.



Na jednom zo získaných videozáberov vidieť ako loď agentúry Frontex zablokovala čln plný migrantov a odplávala bez prevzatia ľudí na palubu. Následne vidieť ako grécka strážna loď tlačí čln s migrantmi späť k územiu Turecka.



Grécko je podľa DPA častým terčom obvinení organizácií na ochranu ľudských práv, práve kvôli tomu, že umožňuje nelegálne vracanie migrantov, čo grécke úrady opakovane popierajú.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)