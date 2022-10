Agentúra Frontex zaznamenala nárast migrácie cez vonkajšie hranice EÚ

Varšava 13. októbra (TASR) - Počet nelegálnych prechodov cez vonkajšie hranice Európskej únie vzrástol za prvých deväť mesiacov tohto roka o 70 percent oproti rovnakému časovému obdobiu predošlého roka. Vo štvrtok to oznámila Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex). TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Agentúra Frontex v roku 2022 doposiaľ zaznamenala celkovo 228.240 nelegálnych prechodov cez vonkajšie hranice EÚ, pričom 106.396 z nich bolo na Balkáne, čo predstavuje v tejto oblasti 170-percentný nárast oproti rovnakému obdobiu za rok 2021.



"Vysoký počet nelegálnych prekročení hraníc možno pripísať opakovaným pokusom zo strany migrantov, ktorí sa už nachádzajú na západnom Balkáne," uviedla agentúra Frontex vo vyhlásení.



Druhý najvyšší počet nelegálnych prechodov cez hranice bol na centrálnej trase cez Stredozemné more, ktorá vedie do Talianska a na Maltu. Frontex ich tam zaznamenala 65.572 – o 42 percent viac ako za prvých deväť mesiacov roku 2021.



Cez Balkán sa do EÚ chceli dostať najmä Sýrčania, Afganci a Turci, približuje Frontex. Na trase cez Stredozemné more zaznamenali najmä občanov Tuniska, Egypta a Bangladéša.



Agentúra Frontex tiež uviedla, že v roku 2022 doposiaľ zaznamenala 52.700 migrantov snažiacich sa dostať do Spojeného kráľovstva cez Lamanšský prieliv. Ide o vyššie číslo ako za celý rok 2021, keď ich zaregistrovala 52.000.



"S blížiacou sa zimou sa počet pokusov môže zvýšiť, kým sa podmienky na mori nezhoršia," uzavrela Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž.