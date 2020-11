Agentúra GSA nepodpísala list, ktorým by Biden získal prístup k úradom

Washington 9. novembra (TASR) - Vedenie americkej agentúry Všeobecná správa služieb (GSA), ktorá zaisťuje praktické fungovanie federálnych úradov, sa podľa pondelňajšej správy denníka The Washington Post zdráha podpísať list, na základe ktorého by tím novozvoleného prezidenta Spojených štátov Joea Bidena získal prístup k americkým úradom a mohol tento týždeň formálne začať svoju prácu. Informovala o tom agentúra DPA.



Tento krok je podľa denníka ďalším znakom, že súčasný šéf Bieleho domu Donald Trump neuzná Bidenovo víťazstvo a môže narušiť odovzdanie moci.



Úlohou amerického úradu po zvolení nového prezidenta je umožniť tímu "zjavného víťaza" volieb prístup k vládnym budovám, e-mailom, vládnym úradníkom a počítačovým systémom, uvoľniť vopred schválené financie na platy a vládu a vytvoriť pre novú administratívu priestory v každom americkom úrade. Vybudovanie novej vlády má stáť podľa uvedeného zdroja 9,9 miliónov dolárov (približne 8,3 milióna eur).



Šéfka GSA Emily Murphyová v nedeľu večer miestneho času - 36 hodín po tom, čo médiá za víťaza amerických volieb vyhlásili Joea Bidena -, odmietla príslušný dokument podpísať. Denník ďalej komentuje, že Trumpova vláda v súlade so samotným prezidentom, ktorý odmieta uznať víťazstvo Bidena, takýto list bezprostredne podpísať ani neplánuje.



Hovorkyňa GSA v súvislosti s výsledkami volieb z 3. novembra uviedla, že zatiaľ nebol oficiálne stanovený víťaz. Dodala, že úrad bude naďalej dodržiavať všetky požiadavky, ktoré mu vyplývajú zo zákona.