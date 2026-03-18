Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 18. marec 2026Meniny má Eduard
< sekcia Zahraničie

Agentúra: Irán informoval, že jadrovú elektráreň zasiahol projektil

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Autor TASR
Viedeň 18. marca (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) v stredu oznámila, že iránske úrady nahlásili zásah projektilom na jedinej funkčnej atómovej elektrárni v krajine. Na sociálnych sieťach uviedla, že „Irán nás informoval, že v utorok večer zasiahlo priestor Jadrovej elektrárne Búšehr projektil. Nie sú hlásené žiadne škody na elektrárni ani zranenia personálu,“ informuje agentúra AFP, píše TASR.

Šéf agentúry Rafael Grossi „opätovne vyzýva na zdržanlivosť počas konfliktu, aby sa predišlo akémukoľvek riziku jadrovej nehody“, uviedla agentúra.

Elektráreň Búšehr na juhozápade Iránu, približne 760 kilometrov južne od Teheránu, je jediným funkčným nukleárnym reaktorom islamskej republiky a do siete bola prvýkrát pripojená v roku 2011, uvádza MAAE.

Teherán je od roku 2018 pod prísnymi americkými sankciami, keď Washington odstúpil od dohody, ktorá Iránu poskytovala uvoľnenie sankcií výmenou za obmedzenie jeho jadrových aktivít, aby sa zabránilo vývoju atómovej hlavice.

Irán vždy popieral akékoľvek ambície vyvíjať jadrové zbrane a trvá na tom, že jeho aktivity majú výlučne mierový charakter.
.

Neprehliadnite

