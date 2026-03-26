Agentúra: Izrael na žiadosť Pakistanu ušetril Arákčího
Arákčí sa od začiatku vojny, ktorú spustili americké a izraelské útoky na Irán 28. februára, stáva čoraz významnejšou osobnosťou iránskej politiky.
Autor TASR
Tel Aviv 26. marca (TASR) - Izrael vyradil iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arákčího a predsedu iránskeho parlamentu Mohammada Bákera Kálíbáfa zo zoznam osôb určených na likvidáciu. Vyhovel tak požiadavke Pakistanu, ktorý sa obrátil na Spojené štáty, informovala vo štvrtok agentúra Reuters s odvolaním sa na pakistanského predstaviteľa.
„Izraelčania mali ich... súradnice a chceli ich zneškodniť. My sme USA povedali, že ak ich tiež zneškodnia, nebude s kým rokovať, a preto USA požiadali Izraelčanov, aby od toho upustili,“ uviedol tento predstaviteľ.
Arákčí sa od začiatku vojny, ktorú spustili americké a izraelské útoky na Irán 28. februára, stáva čoraz významnejšou osobnosťou iránskej politiky. Pri úderoch dosiaľ zahynuli desiatky vysokopostavených predstaviteľov iránskeho režimu vrátane najvyššieho duchovného vodcu ajatolláha Alího Chameneího.
Americký prezident Donald Trump v posledných dňoch opakovane tvrdí, že Irán vedie rokovania so Spojenými štátmi. Teherán však konanie akýchkoľvek rokovaní popiera. Trump v stredu vyjadril presvedčenie, že iránsky režim svoju účasť na rozhovoroch nepotvrdil, pretože sa obáva, že by jeho vyjednávačov zabili vlastní ľudia.
Agentúra Reuters a magazín Politico tento týždeň informovali, že Trumpova administratíva zvažuje ako potenciálneho partnera na rokovaniach s Iránom predsedu parlamentu Kálíbáfa. Niektorí predstavitelia Bieleho domu ho vraj považujú za pragmatického politika schopného viesť krajinu a rokovať s USA v ďalšej fáze konfliktu. Kálíbáf opakovane hrozil Spojeným štátom a ich spojencov odvetou.
O sprostredkovanie rokovaní medzi USA a Iránom sa pokúša Pakistan. Dvaja jeho predstavitelia v stredu pre agentúru AFP uviedli, že Irán dostal od Spojených štátov 15-bodový plán na ukončenie vojny na Blízkom východe. Podľa médií ale Teherán tento plán odmietol a prišiel s vlastným návrhom. Arákčí vyhlásil, že Irán americký návrh skúma, ale v súčasnosti nemá v úmysle viesť rozhovory.
