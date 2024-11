Agentúra: Katar už nie je sprostredkovateľom medzi Izraelom a Hamasom

Dauha 9. októbra (TASR) - Katar sa stiahol zo svojej role sprostredkovateľa rozhovorov o dohode o prímerí v Pásme Gazy, kým Izrael a militantné hnutie Hamas nepreukážu "úprimnú" vôľu vrátiť sa k rokovaciemu stolu. Katar preto tiež dospel k záveru, že politická kancelária Hamasu v Dauhe "už neplní svoj účel". V sobotu to podľa agentúry AFP uviedol nemenovaný diplomatický zdroj, informuje TASR.



"Katarčania informovali Izraelčanov aj Hamas, že pokiaľ odmietnu rokovať o dohode v dobrej viere, nemôžu pokračovať v sprostredkovaní," povedal zdroj oboznámený so záležitosťou.



Katar už viac než desať rokov hostí kanceláriu Hamasu a umožňuje mnohým vysokopostaveným predstaviteľom tohto hnutia, aby v krajine žili.



Predstaviteľ Hamasu medzičasom v reakcii pre AFP povedal, že hnutie zatiaľ "nedostalo žiadosť", aby opustilo Katar. "Nemáme nič, čo by sme mohli potvrdiť alebo vyvrátiť v súvislosti s tým, čo zverejnil neidentifikovaný diplomatický zdroj," dodal.



Ako ale informovala stanica CNN, Katar podľa nemenovaných zdrojov v uplynulých týždňoch súhlasil s vyhostením Hamasu na základe žiadosti Spojených štátov. Americkí predstavitelia naliehali na katarských partnerov, aby prestali poskytovať Hamasu útočisko vo svojom hlavnom meste.



"Hamas je teroristická skupina, ktorá zabíjala Američanov a naďalej ich drží ako rukojemníkov. Po odmietnutí opakovaných návrhov na prepustenie rukojemníkov by jeho vodcovia už nemali byť vítaní v hlavných mestách žiadneho amerického partnera," povedal pre CNN vysokopostavený predstaviteľ administratívy prezidenta USA Joea Bidena.



Nemenovaný člen Hamasu označil správy o súhlase Kataru s vyhostením predstaviteľov hnutia z Dauhy za "nepodložené", podľa neho ide len o "nátlakovú taktiku" a podobné tvrdenia sa údajne šírili už predtým.



Katar doteraz pôsobil ako sprostredkovateľ rokovaní medzi Hamasom a Izraelom spolu s USA a Egyptom. Dohodu o prímerí v Pásme Gazy sa však ani po viac než rok trvajúcej vojne doteraz nepodarilo uzavrieť. Nedošlo ani k prepusteniu zvyšných rukojemníkov, ktorých militanti z Hamasu zajali po teroristickom útoku na južný Izrael zo 7. októbra 2023. Zo zlyhania rozhovorov sa navzájom obviňujú Hamas a Izrael.