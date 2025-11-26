< sekcia Zahraničie
Agentúra: Kórea daruje Poľsku ponorku v snahe podporiť svoju zbrojovku
ROKS Džang Bogo je prvá juhokórejská ponorka a podľa armádnych zdrojov sa koncom tohto roka po 34 rokoch služby plánuje jej vyradenie z prevádzky.
Autor TASR
Soul 26. novembra (TASR) - Južná Kórea plánuje bezplatne odovzdať Poľsku ponorku ROKS Džang Bogo v snahe podporiť juhokórejskú zbrojnú firmu, ktorá sa v Poľsku uchádza o zákazku na výrobu nových ponoriek. Informovala o tom v stredu agentúra Jonhap s odvolaním sa na zdroje z prostredia armády, píše TASR.
ROKS Džang Bogo je prvá juhokórejská ponorka a podľa armádnych zdrojov sa koncom tohto roka po 34 rokoch služby plánuje jej vyradenie z prevádzky. Ponorku vyrobila v roku 1991 nemecká zbrojovka Howaldtswerke-Deutsche Werft a juhokórejské námorníctvo ju kúpilo o rok neskôr. Počas svojej služby preplávala zhruba 633.000 km, čo je vyše 15-krát viac ako obvod zemegule. Od minulého roka slúži na tréning nových členov ponorkových posádok.
Južná Kórea chce darovaním ponorky podporiť svoju zbrojovku Hanwha Ocean v Poľsku. Varšava vypísala tender na nákup štyroch nových ponoriek, ktoré by mali v rámci multimiliardového programu Orka nahradiť v súčasnosti jedinú aktívnu ponorku ORP Orzel ešte zo sovietskej éry.
Juhokórejské ministerstvo obrany agentúre Jonhap priamo tieto informácie nepotvrdilo, ale uviedlo, že ROKS Džang Bogo bude ďalej využívaná na vývoz obranných technológií a spoluprácu v oblasti zbrojárstva. Soul v minulosti už viackrát daroval svoje vyradené plavidlá iným krajinám v snahe zlepšiť vzájomné vzťahy, napríklad Kolumbii alebo Peru.
