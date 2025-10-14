< sekcia Zahraničie
Agentúra: MAAE tlačí na prímerie pri Záporožskej jadrovej elektrárni
Zariadenie v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny je odpojené od elektrickej siete už tri týždne.
Autor TASR
Viedeň 14. októbra (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) tlačí na Ukrajinu a Rusko, aby sa v záujme obnovenia dodávok elektrickej energie do Záporožskej jadrovej elektrárne dohodli na lokálnom zastavení paľby. V pondelok o tom s odvolaním sa na dvoch diplomatov informovala agentúra AP, píše TASR.
Zariadenie v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny je odpojené od elektrickej siete už tri týždne. Hoci samotné reaktory elektrárne sú odstavené už cez tri roky, na chladenie jadrového paliva potrebuje spoľahlivý externý zdroj energie, aby sa predišlo akejkoľvek jadrovej havárii, pripomína AP.
Podľa európskeho diplomata generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi navrhuje obnoviť dodávku vonkajšej energie do elektrárne v dvoch fázach. Ruský diplomat potvrdil niektoré aspekty plánu. Obaja hovorili pod podmienkou zachovania anonymity.
V prvej fáze Grossiho plánu by mala vzniknúť zóna prímeria v okruhu približne 1,5 kilometra. Jej cieľom je umožniť opravu hlavného elektrického vedenia, ktoré bolo poškodené v oblasti pod kontrolou Ruska. Druhá fáza počíta so zriadením ďalšej takejto zóny, aby sa mohlo opraviť aj záložné vedenie nachádzajúce sa na území ovládanom Ukrajinou.
Opravy sa podľa európskeho zdroja a dokumentov, ktoré mala AP k dispozícii, mali pôvodne uskutočniť od 11. do 17. októbra, no práce sa zatiaľ nezačali. Predstaviteľ tvrdí, že ukrajinská strana poskytla potrebné záruky na bezpečný prechod pre opravárov, avšak Rusko tak podľa neho neurobilo včas. Naopak, ruský diplomat povedal, že prípravy na opravy pokračujú a práce by sa mohli začať v blízkej budúcnosti.
MAAE začiatkom októbra uviedla, že v Záporožskej jadrovej elektrárni nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo, kým fungujú záložné naftové generátory, ktoré ju chladia. Tých je aktuálne v prevádzke osem, deväť je v pohotovostnom režime a tri sú v údržbe.
Najväčšia jadrová elektráreň v Európe, ktorú momentálne okupuje Rusko, je od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 opakovane terčom útokov či sabotáží, pričom sa zo zodpovednosti za ne vzájomne obviňujú znepriatelené krajiny.
Aktuálny výpadok v elektrárni je najdlhší od začiatku vojny. Záložné vedenie s napätím 330 kilovoltov bolo vyradené z prevádzky už v máji, zatiaľ čo dodávky cez hlavný 750-kilovoltový okruh sú prerušené od 23. septembra.
Zariadenie v Záporožskej oblasti na juhovýchode Ukrajiny je odpojené od elektrickej siete už tri týždne. Hoci samotné reaktory elektrárne sú odstavené už cez tri roky, na chladenie jadrového paliva potrebuje spoľahlivý externý zdroj energie, aby sa predišlo akejkoľvek jadrovej havárii, pripomína AP.
Podľa európskeho diplomata generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi navrhuje obnoviť dodávku vonkajšej energie do elektrárne v dvoch fázach. Ruský diplomat potvrdil niektoré aspekty plánu. Obaja hovorili pod podmienkou zachovania anonymity.
V prvej fáze Grossiho plánu by mala vzniknúť zóna prímeria v okruhu približne 1,5 kilometra. Jej cieľom je umožniť opravu hlavného elektrického vedenia, ktoré bolo poškodené v oblasti pod kontrolou Ruska. Druhá fáza počíta so zriadením ďalšej takejto zóny, aby sa mohlo opraviť aj záložné vedenie nachádzajúce sa na území ovládanom Ukrajinou.
Opravy sa podľa európskeho zdroja a dokumentov, ktoré mala AP k dispozícii, mali pôvodne uskutočniť od 11. do 17. októbra, no práce sa zatiaľ nezačali. Predstaviteľ tvrdí, že ukrajinská strana poskytla potrebné záruky na bezpečný prechod pre opravárov, avšak Rusko tak podľa neho neurobilo včas. Naopak, ruský diplomat povedal, že prípravy na opravy pokračujú a práce by sa mohli začať v blízkej budúcnosti.
MAAE začiatkom októbra uviedla, že v Záporožskej jadrovej elektrárni nehrozí bezprostredné nebezpečenstvo, kým fungujú záložné naftové generátory, ktoré ju chladia. Tých je aktuálne v prevádzke osem, deväť je v pohotovostnom režime a tri sú v údržbe.
Najväčšia jadrová elektráreň v Európe, ktorú momentálne okupuje Rusko, je od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 opakovane terčom útokov či sabotáží, pričom sa zo zodpovednosti za ne vzájomne obviňujú znepriatelené krajiny.
Aktuálny výpadok v elektrárni je najdlhší od začiatku vojny. Záložné vedenie s napätím 330 kilovoltov bolo vyradené z prevádzky už v máji, zatiaľ čo dodávky cez hlavný 750-kilovoltový okruh sú prerušené od 23. septembra.