Agentúra: Médiá privítali udelenie Sacharovovej ceny dvom novinárom
Slávnostné odovzdávanie tohoročnej ceny, ktorá je spojená s finančnou odmenou vo výške 50.000 eur, sa uskutoční 16. decembra 2025 v Štrasburgu.
Autor TASR
Varšava 22. októbra (TASR) - Médiá, v ktorých pracovali uväznení poľsko-bieloruský novinár Andrzej Poczobut a gruzínska novinárka Mzia Amaglobeliová, v stredu privítali udelenie Sacharovovej ceny Európskeho parlamentu za slobodu myslenia obom reportérom. Cena by teraz mohla zvýšiť šance na ich prepustenie, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Dúfam, že udelenie tejto ceny bude znamenať nový začiatok a že Andrzej Poczobut získa späť svoju slobodu,“ povedal pre agentúru AFP Roman Imielski, zástupca šéfredaktora poľského denníka Gazeta Wyborcza, v ktorom Poczobut pracoval.
„Uznanie obety a odvahy Mzie Amaglobeliovej oslavuje boj celého gruzínskeho národa za demokraciu,“ uviedli vo vyhlásení pre agentúru AFP aj médiá, v ktorých pôsobila novinárka. Jej ocenenie označili za „historické“.
Poczobut je podľa vyhlásenia EP známy svojou kritikou bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka a Amaglobeliová sa stala symbolom gruzínskeho prodemokratického protestného hnutia proti vláde strany Gruzínsky sen po voľbách v októbri 2024. Nositeľov Sacharovovej ceny za rok 2025 predstavila v stredu na zasadnutí europarlamentu v Štrasburgu jeho predsedníčka Roberta Metsolová.
