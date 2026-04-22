Agentúra Moody’s zhoršila prognózu ekonomického rastu Indie
Rastúce ceny energií podľa Moody’s pravdepodobne prehĺbia obchodný deficit Indie, keďže krajina je závislá od dovážaných palív.
Autor TASR
Naí Dillí 22. apríla (TASR) - Ratingová agentúra Moody’s zhoršila prognózu rastu indického hospodárstva v terajšom fiškálnom roku krajiny, ktorý sa začal v úvode apríla a potrvá do záveru marca 2027. Agentúra odhaduje, že hrubý domáci produkt Indie vo fiškálnom roku 2026/2027 sa posilní o 6 %, pričom jej predchádzajúca predikcia rátala s rastom hospodárstva o 6,8 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Za dôvod zhoršenia prognózy agentúra označila slabšiu súkromnú spotrebu vzhľadom na vyššie ceny energií v dôsledku prebiehajúceho konfliktu na Blízkom východe. Predikcia agentúry je pesimistickejšia v porovnaní s predpoveďou indickej centrálnej banky, ktorá očakáva rast ekonomiky o 6,9 %.
Rastúce ceny energií podľa Moody’s pravdepodobne prehĺbia obchodný deficit Indie, keďže krajina je závislá od dovážaných palív. Okrem toho narušenia ekonomík krajín Perzského zálivu by mohli poškodiť prílev financií od tamojších indických pracovníkov, čo by mohlo zvýšiť tlak na deficit bežného účtu platobnej bilancie.
