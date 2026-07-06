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Agentúra: Nový veľvyslanec Severnej Kórey v Rakúsku sa ujal funkcie
Severokórejské ministerstvo zahraničia minulý mesiac oznámilo, že Kjong bude jeho novým mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom v Rakúsku. Vo funkcii nahradil Čoi Kang-ila.
Autor TASR
Pchjongjang/Viedeň 6. júla (TASR) - Nový severokórejský veľvyslanec v Rakúsku Kjong Hak-min sa ujal funkcie po tom, čo minulý týždeň odovzdal svoje poverovacie listiny rakúskemu prezidentovi Alexandrovi Van der Bellenovi. Informovala o tom v pondelok severokórejská tlačová agentúra KCNA, píše TASR na základe správy agentúry Jonhap.
Kjong Hak-min počas odovzdávania svojich poverovacích listín minulú stredu sprostredkoval Van der Bellenovi „vrelé pozdravy“ od severokórejského vodcu Kim Čong-una, napísala KCNA. Rakúsky prezident vraj vyjadril nádej, že „v KĽDR v budúcnosti všetko dobre dopadne a vzťahy medzi oboma krajinami sa budú rozvíjať“.
Severokórejské ministerstvo zahraničia minulý mesiac oznámilo, že Kjong bude jeho novým mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom v Rakúsku. Vo funkcii nahradil Čoi Kang-ila.
Severná Kórea má vo svete celkom 43 diplomatických misií. Pätnásť z nich sa nachádza v Európe, napríklad v Rakúsku, Nemecku, Rusku, Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku či Taliansku.
Kjong Hak-min počas odovzdávania svojich poverovacích listín minulú stredu sprostredkoval Van der Bellenovi „vrelé pozdravy“ od severokórejského vodcu Kim Čong-una, napísala KCNA. Rakúsky prezident vraj vyjadril nádej, že „v KĽDR v budúcnosti všetko dobre dopadne a vzťahy medzi oboma krajinami sa budú rozvíjať“.
Severokórejské ministerstvo zahraničia minulý mesiac oznámilo, že Kjong bude jeho novým mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom v Rakúsku. Vo funkcii nahradil Čoi Kang-ila.
Severná Kórea má vo svete celkom 43 diplomatických misií. Pätnásť z nich sa nachádza v Európe, napríklad v Rakúsku, Nemecku, Rusku, Spojenom kráľovstve, Švajčiarsku či Taliansku.