Agentúra OSN ocenila historicky prvú dohodu o boji proti detskej práci

Ženeva 4. augusta (TASR) - Medzinárodná organizácia práce (ILO) privítala v utorok celosvetovú dohodu o boji proti najhorším formám detskej práce. Je to prvýkrát, čo všetky členské štáty ratifikovali nejaký dohovor - tento proces trval 21 rokov. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



ILO je špecializovaná, 101-ročná agentúra OSN, ktorá združuje vlády, podnikateľské aj zamestnanecké skupiny.



Agentúra uviedla, že ratifikácia dokončená v utorok súhlasom od štátu Tonga (v súostroví v Tichom oceáne) znamená, že dohodu ratifikovalo všetkých 187 členov. Bola to najrýchlejšia ratifikácia nejakého dohovoru v ILO.



Generálny riaditeľ ILO Guy Ryder označil tzv. Dohovor č. 182 za "historicky prvý", ktorý ukazuje celosvetové odhodlanie odstrániť formy detskej práce, akými sú aj zotročovanie, sexuálne zneužívanie, využívanie detí v ozbrojenom boji alebo v iných "nezákonných či nebezpečných druhoch práce", napríklad v prostitúcii, obchodovaní s drogami alebo pornografii.



Takéto formy detskej práce "nemajú v našej spoločnosti žiadne miesto", dodal generálny riaditeľ Ryder.



Agentúra so sídlom vo švajčiarskej Ženeve odhaduje, že do práce je zapojených 152 miliónov detí, pričom vyše dve tretiny práce súvisia s poľnohospodárstvom.



Dohodu prijala ILO na konferencii pred 21 rokmi a v nasledujúcich 16 rokoch, keď ju krajiny postupne čoraz viac ratifikovali (potvrdzovali), výskyt detskej práce a jej najhoršie podoby klesli o takmer 40 percent, zdôraznila agentúra OSN.