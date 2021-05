Agentúra OSN pre civilné letectvo vyšetrí odklon lietadla v Bielorusku

Montreal 28. mája (TASR) - Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo (ICAO), spadajúca pod OSN, vo štvrtok oznámila, že vyšetrí Bieloruskom vynútený odklon komerčného letu a následné zadržanie bieloruského novinára Ramana Prataseviča, ktorý týmto lietadlom cestoval. Informovala o tom agentúra AFP.



Rada ICAO uviedla, že sa tieto udalosti rozhodla prešetriť. Zdôraznila pritom dôležitosť zistení, čo presne sa stalo, a či došlo k "porušeniu medzinárodného leteckého práva zo strany niektorého z členských štátov ICAO".



Bieloruské úrady donútili v nedeľu 23. mája na letisku v Minsku pristáť lietadlo spoločnosti Ryanair smerujúce z Atén do Vilniusu, pričom ho sprevádzala stíhačka MiG. Následne zadržali dvoch cestujúcich lietadla: 26-ročného Ramana Prataseviča, bieloruského novinára žijúceho v exile v Poľsku, a jeho 23-ročnú ruskú priateľku Sofiu Sapegovú, študujúcu vo Vilniuse.



Incident vyvolal ostrú kritiku zo strany Európskej únie i USA. Európski lídri v pondelok na mimoriadnom summite dôrazne odsúdili odklon lietadla a zadržanie Prataseviča i jeho priateľky, pričom vyzvali na ich okamžité prepustenie aj vyšetrenie incidentu. Zhodli sa tiež na potrebe nových ekonomických sankcií voči Bielorusku i na zákaze využívania vzdušného priestoru EÚ pre bieloruské letecké spoločnosti a ich prístupu na letiská členských krajín Únie.



Pratasevičoví rodičia požiadali vo štvrtok medzinárodné spoločenstvo o pomoc v snahe dosiahnuť prepustenie svojho syna. Na "okamžité a bezpodmienečné prepustenie" novinára vyzvali Bielorusko vo štvrtok aj ministri zahraničných vecí z krajín združených v skupine G7.



Samotná ICAO, ktorej členom je aj Bielorusko, nemá kompetencie na udeľovanie sankcií. Štvrtkové zasadnutie tejto špecializovanej agentúry OSN sa uskutočnilo po tom, ako ju na vyšetrenie incidentu vyzvali západné mocnosti Bezpečnostnej rady OSN i NATO.



Pratasevič je v Bielorusku obvinený z organizovania nepokojov v Minsku a "podnecovania k sociálnej nenávisti" voči predstaviteľom úradov a polície. Spoločne so Sciapanom Pucilom, s ktorým založil kanál NEXTA - považovaný za jeden z najznámejších zdrojov informácií o aktivitách bieloruskej opozície - je v Bielorusku zaradený aj na zoznam osôb zapojených do teroristických aktivít.



Pratasevičoví rodičia, ktorí žijú v Poľsku, nedávno uviedli, že na videozázname zverejnenom v pondelok bieloruskými úradmi si na tvári svojho syna si všimli známky toho, že ho vo väzení mučia. V predmetnom videu sa Pratasevič priznáva k zorganizovaniu masových protivládnych zhromaždení v Bielorusku, za čo by mu mohlo hroziť až 15-ročné väzenie, približuje AFP. Novinárovi rodičia považujú toto priznanie za vynútené.