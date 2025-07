Agentúra OSN tvrdí, že v Pásme Gazy hladujú aj jej pracovníci

Gaza 21. júla (TASR) - Agentúra OSN na pomoc palestínskym utečencom (UNRWA) v pondelok informovala, že jej pracovníci v Pásme Gazy upozorňujú na „zúfalú“ situáciu miestnych obyvateľov, ktorí sú počas vojny medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas čoraz viac vystavení hladu a podvýžive. Hladujú údajne aj samotní pracovníci UNRWA. TASR o tom píše s odvolaním sa na správu agentúry AFP.



UNRWA v príspevku na sieti X uviedla, že nedostatok potravín na palestínskom území viedol k 40-násobnému nárastu ich cien. Medzičasom je v skladoch humanitárnej pomoci mimo Pásma Gazy toľko potravín, že by to vystačilo pre tamojších obyvateľov na prinajmenšom štvrť roka.



Izrael od 2. marca 11 týždňov blokoval prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničeného Pásma Gazy. V nedeľu úrad civilnej ochrany v Pásme Gazy uviedol, že za uplynulý týždeň zaznamenali najmenej tri úmrtia dojčiat v dôsledku hladu a podvýživy. Ministerstvo zdravotníctva tvrdí, že počas víkendu zomrelo od hladu v priebehu 24 hodín celkovo 18 osôb.



„Dojčatá mladšie ako rok trpia nedostatkom mlieka, čo vedie k výraznému poklesu ich hmotnosti a zníženiu ich imunity,“ povedal riaditeľ nemocnice Šifá Muhammad abú Salmija.



Izrael v pondelok vyhlásil, že neobmedzuje dovoz detskej výživy do Gazy. Izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT), ktorý dohliada na civilné záležitosti na palestínskych územiach, uviedol, že do Gazy bolo dovezených viac ako 2000 ton detskej výživy a dojčenskej stravy. Nespresnil však, v akom časovom rámci sa to stalo.



„Naliehavo žiadame medzinárodné organizácie, aby s nami naďalej spolupracovali s cieľom zabezpečiť bezodkladné dodávky detskej výživy a dojčenskej stravy. Náš záväzok zostáva pevný: podporovať humanitárnu pomoc pre civilistov - nie pre Hamas,“ uviedol úrad na X.



Vojna v Pásme Gazy si podľa tamojšieho ministerstva zdravotníctva za viac ako 21 mesiacov vyžiadala 59.029 obetí. Po tom, čo Izrael v marci po takmer dvoch mesiacoch prímeria obnovil boje, sa nepodarilo dosiahnuť nové prímerie. Ruská agentúra TASS s odvolaním na palestínsku tlačovú agentúru Ma'á v pondelok informovala, že v nasledujúcich dňoch Izrael a Hamas zrejme podpíšu dohodu o prímerí a prepustení rukojemníkov.