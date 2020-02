OSN uverejnila zoznam subjektov podnikajúcich v Predjordánsku

Ženeva 12. februára (TASR) - Organizácia Spojených národov zverejnila v stredu dlho očakávaný zoznam 112 spoločností podnikajúcich v židovských osadách na Izraelom okupovaných územiach, ktoré väčšina štátov sveta považuje z pohľadu medzinárodného práva za nelegálne. Medzi týmito spoločnosťami sú aj Airbnb, Expedia, TripAdvisor, Alstom, Booking.com a Motorola Solutions.



Správa zverejnená v stredu Úradom vysokej komisárky OSN pre ľudské práva (OHCHR) je reakciou na jeho rezolúciu z roku 2016, v ktorej figuruje požiadavka vytvoriť "databázu" všetkých firiem a spoločností "zaoberajúcich sa osobitnými činnosťami týkajúcimi sa izraelských osád na okupovanom palestínskom území".



OHCHR vysvetlil, že zmienka o konkrétnej spoločnosti nemá byť a nie je "súdnym alebo kvázi súdnym procesom".



Izraelskí predstavitelia však už medzičasom vyslovili obavy, že zoznam by sa mohol zneužívať na bojkotovanie firiem s väzbami na izraelské osady v Predjordánsku.



Vysoká komisárka OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletová pri prezentácii zoznamu priznala, že si je vedomá, že ide "o tému, ktorá bola a stále je kontroverzná". Zdôraznila však, že správa OSN "vychádza z faktov".



Palestínske ministerstvo zahraničných vecí sa nechalo počuť, že zverejnenú správu považuje "za víťazstvo medzinárodného práva".



Šéf izraelskej diplomacie Jisrael Kac však vo svojom vyhlásení prirovnal zverejnenie správy OSN k vydaniu "čierneho zoznamu". Celú záležitosť označil za "hanebnú kapituláciu" pod tlakom ostatných krajín a organizácií nepriateľských k Izraelu. Ocenil však, že "väčšina krajín sa odmietla pripojiť k tejto kampani politického nátlaku".



Záverečná správa ľudskoprávnej agentúry OSN, zverejnená po niekoľkých odkladoch, uvádza 112 podnikateľských subjektov, v ktorých prípade mal OHCHR "opodstatnené dôvody dospieť k záveru, že boli zapojené do jednej alebo viacerých konkrétnych činností uvedených v uznesení z roku 2016".



V správe sa píše, že 94 z uvedených spoločností má svoje sídlo v Izraeli, zatiaľ čo zvyšných 18 sídli v šiestich ďalších krajinách.



Zostavenie databázy bolo podľa OHCHR "zložitým procesom", ktorý zahŕňal "rozsiahle diskusie" so štátmi, think tankmi, vedcami i samotnými spoločnosťami. Úrad dodal, že v rámci príprav zoznamu preskúmal viac ako 300 firiem.



Existencia židovských osád v Predjordánsku — na palestínskom území, ktoré je 50 rokov okupované Izraelom — je predmetom sporov v rámci rokovaní o urovnaní izraelsko-palestínskeho konfliktu.



Spoločnosť Airbnb tam napríklad sprostredkúvala ubytovanie v 200 bytoch či domoch. V najbližších dňoch však tieto ponuky zo svojho webu stiahne, uviedol francúzsky denník Le Figaro.



Oded Ravivi, starosta židovskej osady Efrat, kritizoval rozhodnutie Airbnb, pretože podľa neho ide o popretie myšlienky, ktorá bola za zrodom celej spoločnosti — aby ľudia cestovali a spoznávali iných ľudí, a to v ich domácom prostredí. Spoločnosť Airbnb vyradením židovských osád zo svojej ponuky podľa Raviviho "podľahla extrémistom, ktorí nemajú záujem o nastolenie a šírenie mieru."