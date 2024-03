Agentúra PAP: Návšteva A. Dudu v USA je dôležitá pre bezpečnosť Poľska

Varšava 7. marca (TASR) – Pripravovaná návšteva poľského prezidenta Andrzeja Dudu a premiéra Donalda Tuska v USA nie je len symbolickým gestom, ale je kriticky dôležitá pre posilnenie bezpečnosti krajiny. Vyhlásil to vo štvrtok zástupca šéfa poľskej prezidentskej kancelárie Piotr Cwik. TASR správu prevzala od agentúry PAP.



"Návšteva je veľmi symbolická, no pre nás má aj veľmi dôležitý rozmer pri budovaní našej vlastnej bezpečnosti," vyhlásil Cwik pre Radio Kraków na margo návštevy Washingtonu, ktorú Duda a Tusk absolvujú 12. marca pri príležitosti 25. výročia vstupu Poľska do NATO.



"Američania sú nám skutočnými a dôležitými spojencami. Poľsko na svoju bezpečnosť nazerá cez prizmu prítomnosti amerických jednotiek v Európe," dodal Cwik s tým, že táto téma bude súčasťou rokovaní prezidentov Poľska a USA.



"Svet pomáha Ukrajine s vedomím, že jej porážka by spôsobila iba ďalšiu eskaláciu konfliktov vyvolávaných Ruskom," doplnil Cwik a dodal, že poľský prezident pri stretnutiach s americkým prezidentom Joeom Bidenom vždy predkladá záležitosti spojené s vojnou na Ukrajine aj vo svetle bezpečnosti Poľska.



Ešte pred odchodom do Washingtonu zasadne v pondelok v Poľsku Výbor pre národnú bezpečnosť združujúci všetky parlamentné strany, na ktorom chce Duda získať mandát od strán naprieč politickým spektrom, aby bolo jasné, že Poľsko je napriek rozdielom v politických názoroch v otázke bezpečnosti jednotné, uzavrel Cwik.