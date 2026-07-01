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Agentúra: Počet ruských dronových útokov na Ukrajinu v júni klesol
Rusko počas celej invázie z februára 2022 nepretržite bombarduje Ukrajinu salvami dronov a rakiet, ktoré dopadajú na ukrajinskú civilnú a kľúčovú energetickú infraštruktúru, uviedla AFP.
Autor TASR
Kyjev/Moskva 1. júla (TASR) - Rusko vypálilo v júni na Ukrajinu menej dronov a rakiet ako v máji. Vyplýva to z analýzy údajov ukrajinských vzdušných síl, ktorú vypracovala agentúra AFP. Moskva podľa nej minulý mesiac vyslala proti Ukrajine 5749 dronov a 180 rakiet. Kyjev medzičasom zintenzívnil vlastné odvetné útoky na Rusko. Informuje o tom TASR.
Júnové dáta o počte ruských dronových a raketových útokov naznačujú 29-percentný, respektíve 15-percentný pokles v porovnaní s májom a nadväzujú na niekoľko mesiacov trvajúce rekordné vzdušné údery Ruska proti Ukrajine.
Rusko počas celej invázie z februára 2022 nepretržite bombarduje Ukrajinu salvami dronov a rakiet, ktoré dopadajú na ukrajinskú civilnú a kľúčovú energetickú infraštruktúru, uviedla AFP.
Údery si v júni podľa francúzskej agentúry vyžiadali civilné obete v niekoľkých ukrajinských mestách. Jeden z nich spôsobil tiež škody na kláštornom komplexe Kyjevsko-pečerská lavra, ktorý je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO.
Ukrajina v reakcii na tieto údery podniká proti Rusku vlastné útoky, ktoré v poslednom čase zintenzívnila, a označuje ich za spravodlivú odvetu. Predovšetkým sa však zameriava na vojenské ciele a ropnú infraštruktúru.
Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu pripustil, že jeho krajina je v súčasnosti vystavená „výzvam“, a to vrátane „istému nedostatku“ pohonných hmôt v dôsledku ukrajinských úderov na rafinérie.
Júnové dáta o počte ruských dronových a raketových útokov naznačujú 29-percentný, respektíve 15-percentný pokles v porovnaní s májom a nadväzujú na niekoľko mesiacov trvajúce rekordné vzdušné údery Ruska proti Ukrajine.
Rusko počas celej invázie z februára 2022 nepretržite bombarduje Ukrajinu salvami dronov a rakiet, ktoré dopadajú na ukrajinskú civilnú a kľúčovú energetickú infraštruktúru, uviedla AFP.
Údery si v júni podľa francúzskej agentúry vyžiadali civilné obete v niekoľkých ukrajinských mestách. Jeden z nich spôsobil tiež škody na kláštornom komplexe Kyjevsko-pečerská lavra, ktorý je zapísaný v zozname svetového dedičstva UNESCO.
Ukrajina v reakcii na tieto údery podniká proti Rusku vlastné útoky, ktoré v poslednom čase zintenzívnila, a označuje ich za spravodlivú odvetu. Predovšetkým sa však zameriava na vojenské ciele a ropnú infraštruktúru.
Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu pripustil, že jeho krajina je v súčasnosti vystavená „výzvam“, a to vrátane „istému nedostatku“ pohonných hmôt v dôsledku ukrajinských úderov na rafinérie.