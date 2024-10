Prieskum: Polovica moslimov z krajín EÚ hovorí o prejavoch rasizmu

Brusel 24. októbra (TASR) - Polovica moslimov žijúcich v krajinách EÚ tvrdí, že každý deň sú vystavení prejavom rasizmu a diskriminácie. Vyplýva to z prieskumu, ktorého výsledky vo štvrtok sprístupnila Agentúra EÚ pre základné práva (FRA), so sídlom vo Viedni, informuje spravodajca TASR.



Prieskum sa uskutočnil na vzorke 9600 respondentov v 13 krajinách EÚ medzi októbrom 2021 a októbrom 2022. Podľa jeho výsledkov až 47 percent opýtaných tvrdí, že čelia rasistickým prejavom každý deň. Ide o výrazné zhoršenie situácie v porovnaní s 39 percentami z roku 2016, keď FRA uskutočnila podobný prieskum.



"Zozbierané údaje ukazujú, že byť moslimom v EÚ je čoraz ťažšie," uviedla pre tlačovú agentúru AFP hovorkyňa FRA Nicole Romainová.



Prieskum naznačil aj to, že moslimovia sú terčom rasistických prejavov nielen kvôli ich náboženstvu, ale aj kvôli farbe pleti a ich etnickému či prisťahovaleckému pôvodu.



Prieskum sa uskutočnil pred 7. októbrom 2023, keď bojovníci palestínskeho hnutia Hamas napadli Izrael. Po týchto útokoch, ktoré si vyžiadali 1139 obetí a 250 odvlečených rukojemníkov, vlna nenávisti voči moslimom sa v Európe ešte viac zhoršila, upozorňuje FRA.



Dve hlavné krajiny, v ktorých sa moslimovia najviac sťažujú na prejavy rasizmu voči nim, sú Rakúsko (71 percent opýtaných) a Nemecko (68 percent), za ktorými nasleduje Fínsko (63 percent). Vo Francúzsku to bolo 39 percent, najlepšie výsledky moslimovia v tejto oblasti zaznamenali v Španielsku a vo Švédsku.



Prieskum zaznamenal rastúci nárast diskriminácie najmä na trhu práce a pri hľadaní bývania, pričom ženy v tradičných odevoch požadovaných ich náboženstvom sú diskriminácii vystavené viac než tie, ktoré takýto odev nenosia, alebo ako muži.



Takmer polovica respondentov v období prieskumu priznala, že v poslednom čase ich bez príčiny zastavili orgány činné v trestnom konaní, čo vnímajú ako nezákonnú rasovú diskrimináciu. Štúdia potvrdila aj to, že u moslimov je voči bežnej populácii trojnásobne vyššia pravdepodobnosť, že predčasne ukončia školskú dochádzku.



Agentúra FRA vo svojich odporúčaniach pre EÚ a jej členské štáty okrem iného uviedla, aby sa zamerali na riešenie rasistických prejavov voči moslimom, aktualizovali svoje akčné plány v tejto oblasti aj po roku 2025 a ďalej zbierali dáta spojené s rasistickými prejavmi voči moslimom.



Predsedníčka FRA Sirpa Rautiová skonštatovala, že ide o znepokojujúci nárast rasizmu a diskriminácie moslimov v Európe, čo živia aj konflikty na Blízkom východe.



"Zhoršuje to aj dehumanizujúca protimoslimská rétorika, ktorú vidíme na celom kontinente. Musíme zabezpečiť, aby sa každý v EÚ cítil bezpečne, začlenený a rešpektovaný bez ohľadu na farbu pleti, pôvod alebo náboženstvo," odkázala Rautiová.



Podľa odhadov Pew Research Center z roku 2016, na ktoré sa odvoláva agentúra Reuters, sú moslimovia druhou najväčšou náboženskou skupinou v EÚ, s počtom okolo 26 miliónov ľudí, čo predstavuje päť percent celkovej populácie Únie. Väčšina z nich žije vo Francúzsku a Nemecku.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)