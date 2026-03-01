Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Agentúra pre atómovú energiu zvolala mimoriadne zasadnutie o Iráne

Moskva vyzvala medzinárodné spoločenstvo – vrátane OSN a MAAE – na objektívne a nezaujaté zhodnotenie akcií USA a Izraela.

Viedeň 1. marca (TASR) - Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) zvolala na pondelok mimoriadne zasadnutie Rady guvernérov, ktoré sa bude venovať situácii po vojenských úderoch Spojených štátov a Izraela na Irán. O zvolanie zasadnutia požiadalo Rusko, informovala v nedeľu agentúra AFP.

Rusko v sobotu ostro odsúdilo útoky USA a Izraela na Irán ako vopred „premyslenú a nevyprovokovanú agresiu“ a označilo ich za porušenie medzinárodného práva a ohrozenie mieru a stability na Blízkom východe.

Ruská diplomacia zároveň upozornila, že útoky sa uskutočnili počas obnoveného rokovacieho procesu, ktorý mal podporiť dlhodobú normalizáciu situácie okolo islamskej republiky, a popreli predchádzajúce ubezpečenia Izraela o nezáujme o konfrontáciu s Iránom.

Moskva vyzvala medzinárodné spoločenstvo – vrátane OSN a MAAE – na „objektívne a nezaujaté zhodnotenie“ akcií USA a Izraela. Konanie oboch týchto štátov Rusko označilo za „nebezpečné dobrodružstvo“ s možnými humanitárnymi, ekonomickými a jadrovými dôsledkami a vyzvalo na „okamžitý návrat k politickému a diplomatickému riešeniu krízy“.
