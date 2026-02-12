< sekcia Zahraničie
Agentúra: Prokremeľské účty zneužívajú Epsteinove spisy
Dokumenty o Epsteinovi, zverejnené 30. januára, sa týkajú viacerých významných osobností po celom svete.
Autor TASR
Londýn 12. februára (TASR) - Prokremeľské účty na sociálnych sieťach využívajú zverejnenie najnovšej série dokumentov týkajúcich sa amerického finančníka a usvedčeného sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina na posilnenie svojho úsilia šíriť ničím nepodložené tvrdenia, podľa ktorých Rusko údajne zachránilo ukrajinské deti pred obchodovaním s ľuďmi s cieľom sexuálneho zneužívania. Vyplýva to z prieskumu agentúry AFP, ktorý bol zverejnený vo štvrtok, píše TASR.
Agentúra AFP našla príspevky na sociálnych sieťach Facebook, X a TikTok s miliónmi pozretí, šíriace naratív, ktorý je v rozpore so skutočnými násilnými ruskými deportáciami ukrajinských detí od začiatku vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Dokumenty o Epsteinovi, zverejnené 30. januára, sa týkajú viacerých významných osobností po celom svete. Prokremeľské účty však tiež šírili myšlienku, podľa ktorej dokazujú, že Ukrajina je globálnym centrom obchodovania s ľuďmi na účely sexuálneho zneužívania – čo je dlhodobé tvrdenie Ruska.
Ako niektorí používatelia uviedli, súbory odhaľujú, že ruský prezident Vladimir Putin sa vlastne snažil zachrániť ukrajinské deti pred sieťou napojenou na Epsteina.
Jeden nedávny príspevok na X, ktorý si prečítali viac než tri milióny ľudí, napríklad uvádza, ako súbory o Epsteinovi „potvrdzujú..., že Putin neuniesol deti z Ukrajiny, ale ich evakuoval, aby ich ochránil pred predajom na účely obchodovania s deťmi na sexuálne účely“.
Kyjev tvrdí, že Rusko od začiatku invázie nezákonne deportovalo takmer 20.000 ukrajinských detí. Moskva priznala, že niektoré deti deportovala, a uviedla, že to bolo v záujme ich bezpečnosti.
Niektoré príspevky dokonca naznačovali, že najnovšia séria spisov dokazuje, ako sa Epstein snažil stretnúť s Putinom, aby zmaril jeho snahy zastaviť obchodovanie s deťmi na sexuálne účely, píše AFP.
Takéto tvrdenia sa po zverejnení najnovšieho súboru dokumentov o Epsteinovi na sociálnych sieťach prudko rozšírili, pričom za dva dni sa na platforme X objavilo viac ako 15.000 príspevkov, uviedol vo štvrtok zverejnenej správe londýnsky think tank Inštitút pre strategický dialóg (ISD).
Aj keď neexistujú dôkazy o tom, že za príspevkami stojí ruský štát, zverejnenie Epsteinových spisov „im hrá do kariet“ pri posilňovaní predchádzajúceho tvrdenia, uviedla jedna z autoriek správy Liana Sendetská.
