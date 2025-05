Agentúra: Sýria odsúhlasila návrat osobných vecí špióna Kohena

Damask 20. mája (TASR) - Nové sýrske vedenie schválilo odovzdanie osobných vecí dávno popraveného izraelského špióna Eliho Kohena Izraelu v snahe zmierniť napätie so židovským štátom a ako prejav dobre vôle voči americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi. S Trumpom sa minulý týždeň stretol dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara. Informuje o tom agentúra Reuters s odvolaním na tri zdroje, píše TASR.



Pôvodom sýrsky žid Kohen sa narodil v roku 1924 v Egypte. Na prelome 50. a 60. ho rokov ho naverbovala izraelská tajná služba Mosad a vyslala do Sýrie. Kohenovi sa pod falošným arabským menom Kámil Amín Thábit podarilo infiltrovať medzi sýrske politické špičky a vystupoval ako argentínsky podnikateľ sýrskeho pôvodu. Postupne sa dostal k mnohým vojenským tajomstvám, ktoré Izraelu významne pomohli pri víťazstve v šesťdňovej vojne v roku 1967.



Sýrske orgány ho odhalili v roku 1965 a obesili na námestí v Damasku. V Izraeli je považovaný za národného hrdinu.



Izraelská vláda v nedeľu oznámila, že získala viacero jeho dokumentov, fotografií a osobných vecí. Na ich zabezpečení podľa Izraela spolupracoval Mosad s nemenovanou zahraničnou spravodajskou službou.



Sýrsky zdroj z bezpečnostného prostredia uviedol, že Kohenove veci Izraelu ponúkol dočasný sýrsky prezident v snahe zmierniť napätie s Izraelom a vybudovať si dôveru u Trumpa.



Povstalci pod vedením Šaru v decembri zvrhli prezidenta Bašára Asada a ukončili 54 rokov trvajúcu vládu rodiny Asadovcov. Podľa sýrskeho bezpečnostného zdroja objavili aj Kohenov spis. Šara a jeho zahraniční poradcovia sa rozhodli tieto materiály využiť. Šara si totiž uvedomil, že Kohenov archív je pre Izraelčanov dôležitý a jeho vrátenie by mohlo znamenať významné diplomatické gesto.



Reuters pripomína, že po prevzatí moci povstalcami Izrael podniká nálety na pozície nových bezpečnostných zložiek. Ukončenie izraelských útokov na Sýriu a zlepšenie vzájomných vzťahov sú preto jednou z priorít nového vedenia, ktoré sa snaží obnoviť vojnou zničenú krajinu.



Predstavitelia oboch krajín spolu údajne komunikujú prostredníctvom neoficiálnych kanálov a okrem vrátenia Kohenových osobných vecí Sýria podľa zdrojov navrhla aj odovzdanie jeho telesných pozostatkov a pozostatkov troch izraelských vojakov, ktorí zomreli v boji proti sýrskym silám v Libanone v 80. rokoch.