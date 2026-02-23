< sekcia Zahraničie
Agentúra: USA z Libanonu sťahujú diplomatov a ich rodiny
Ďalší predstaviteľ rezortu diplomacie USA v pondelok anonymne informoval, že minister zahraničných vecí Marco Rubio možno odloží svoju plánovanú cestu do Izraela.
Autor TASR
Washington/Bejrút 23. februára (TASR) - Spojené štáty nariadili svojim diplomatom a ich rodinným príslušníkom v Libanone, ktorých prítomnosť tam nie je nevyhnutná, aby krajinu opustili v súvislosti s napätím v regióne a s hrozbou potenciálneho útoku na Irán. Agentúru AP o tom v pondelok informoval predstaviteľ amerického rezortu diplomacie, píše TASR.
Na základe neustáleho vyhodnocovania bezpečnostnej situácie v regióne sa Washington rozhodol, že je „rozumné“, aby na svojich pozíciách zostali len nevyhnutní zamestnanci veľvyslanectva USA v Libanone, potvrdil predstaviteľ pod podmienkou zachovania anonymity.
Podľa neho ide o dočasné opatrenie a americké veľvyslanectvo v Libanone v pondelok naďalej fungovalo.
Ďalší predstaviteľ rezortu diplomacie USA v pondelok anonymne informoval, že minister zahraničných vecí Marco Rubio možno odloží svoju plánovanú cestu do Izraela. Podľa agentúry AFP sa mal Rubio v sobotu stretnúť s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom a rokovať o Iráne.
