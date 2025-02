Agentúra USAID zasahovala do globálnych vecí, Rusi ju chcú zrušiť

Moskva 6. februára (TASR) - Rusko víta rozhodnutie administratívy amerického prezidenta Donalda Trumpa zavrieť Agentúru Spojených štátov pre medzinárodný rozvoj (USAID). Podľa Moskvy sa agentúra stala "strojom na zasahovanie" do záležitostí iných krajín, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Šéf Odboru pre efektívnosť vlády (DOGE) a miliardár Elon Musk v pondelok oznámil, že agentúru plánujú zavrieť ako súčasť zoštíhľovania úradov.



USAID v utorok oznámila, že jej zamestnanci v Spojených štátoch aj v zahraničí pôjdu na administratívnu dovolenku a kompetencie agentúry preberie americké ministerstvo zahraničných vecí.



"Jedinou vecou, ktorá nás teší, je, že všetko čo sme hovorili, sa ukázalo byť pravdou," uviedla hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová. Podľa agentúry AFP pritom odkazovala na dlhodobú kritiku USAID zo strany Ruska.



Rusko aktivity USAID zakázalo v roku 2012. Podľa Moskvy si agentúra pripravovala terén k farebným revolúciám v štátoch bývalého Sovietskeho zväzu.



"Je to všetko, len nie agentúra pre pomoc, rozvoj a podporu," uviedla Zacharovová. "Je to stroj na zasahovanie do vnútorných záležitostí a mechanizmus na zmenu režimov, politického poriadku a štátnej štruktúry," dodala.



V rámci humanitárnej pomoci USAID financoval zdravotnícke a krízové programy, ako aj iniciatívy na podporu demokracie, v približne 120 krajinách sveta vrátane tých najchudobnejších, píše AFP.



Musk agentúru nazval "hniezdom zmijí radikálnych ľavicových marxistov, ktorí nenávidia Ameriku" a podľa Trumpa ju vedie "partia radikálnych bláznov".