Agentúra: USS Gerald Ford sa vrátila na námornú základňu na Kréte

Na snímke najväčšia lietadlová loď USS Gerald R. Ford patriaca USA, ktorá sa podieľala na vojenských operáciách na Blízkom východe, sa vrátila na námornú základňu Souda na gréckom ostrove Kréta v pondelok 23. marca 2026. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Souda 23. marca (TASR) - Najväčšia lietadlová loď USS Gerald R. Ford patriaca USA, ktorá sa podieľala na vojenských operáciách na Blízkom východe, sa v pondelok vrátila na námornú základňu na Kréte, uviedla agentúra AFP, informuje TASR.

Loď vo februári na základni Souda Bay na tomto gréckom ostrove doplnila zásoby potravín, paliva a munície a vyštartovala k pobrežiu Izraela. Spojené štáty a Izrael následne koncom februára spustili rozsiahlu vojenskú leteckú kampaň proti Iránu po masívnom posilnení amerických vojenských síl na Blízkom východe, ktoré zahŕňalo aj spomínané plavidlo a ďalšiu lietadlovú loď Abraham Lincoln.

Obe lode zohrávali kľúčovú úlohu v operáciách proti Iránu a stiahnutie USS Gerald R. Ford zanechalo v regióne značnú medzeru v sile amerických jednotiek, píše AFP.

Podľa amerických ozbrojených síl vypukol 12. marca v práčovni na palube lietadlovej lode požiar, pri ktorom utrpeli zranenia dvaja námorníci a došlo k značnému poškodeniu približne 100 postelí. Loď údajne počas plavby na mori zaznamenala aj značné problémy s toaletným systémom, pričom americké médiá informovali o upchatých toaletách na lodi.

Loď je na mori už takmer deväť mesiacov – počas tohto obdobia sa už zúčastnila na operáciách USA v Karibiku, kde sily Washingtonu vykonali útoky na lode podozrivé z pašovania drog, zadržali sankcionované tankery a aj venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
