Agentúra: USS Gerald Ford sa vrátila na námornú základňu na Kréte
Loď vo februári na základni Souda Bay na tomto gréckom ostrove doplnila zásoby potravín, paliva a munície a vyštartovala k pobrežiu Izraela.
Autor TASR
Souda 23. marca (TASR) - Najväčšia lietadlová loď USS Gerald R. Ford patriaca USA, ktorá sa podieľala na vojenských operáciách na Blízkom východe, sa v pondelok vrátila na námornú základňu na Kréte, uviedla agentúra AFP, informuje TASR.
Loď vo februári na základni Souda Bay na tomto gréckom ostrove doplnila zásoby potravín, paliva a munície a vyštartovala k pobrežiu Izraela. Spojené štáty a Izrael následne koncom februára spustili rozsiahlu vojenskú leteckú kampaň proti Iránu po masívnom posilnení amerických vojenských síl na Blízkom východe, ktoré zahŕňalo aj spomínané plavidlo a ďalšiu lietadlovú loď Abraham Lincoln.
Obe lode zohrávali kľúčovú úlohu v operáciách proti Iránu a stiahnutie USS Gerald R. Ford zanechalo v regióne značnú medzeru v sile amerických jednotiek, píše AFP.
Podľa amerických ozbrojených síl vypukol 12. marca v práčovni na palube lietadlovej lode požiar, pri ktorom utrpeli zranenia dvaja námorníci a došlo k značnému poškodeniu približne 100 postelí. Loď údajne počas plavby na mori zaznamenala aj značné problémy s toaletným systémom, pričom americké médiá informovali o upchatých toaletách na lodi.
Loď je na mori už takmer deväť mesiacov – počas tohto obdobia sa už zúčastnila na operáciách USA v Karibiku, kde sily Washingtonu vykonali útoky na lode podozrivé z pašovania drog, zadržali sankcionované tankery a aj venezuelského prezidenta Nicolása Madura.
