Agentúra: Vidíme významný potenciál rozvoja obchodu s Uzbekistanom

Taškent 9. júna (TASR) - Výmenný obchod medzi Slovenskom a Uzbekistanom je veľmi živý a rastie, potenciál je však oveľa väčší, uviedol generálny riaditeľ Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) Robert Šimončič. Agentúra podľa neho vidí významný potenciál nielen v obchode, ale aj v investíciách smerom do Uzbekistanu, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.



„Oni majú výborné podmienky pre investorov,“ skonštatoval Šimončič. „Čiže tá ambícia našich firiem je naozaj veľká a my sa tešíme, že to môžeme podporiť,“ doplnil. SARIO organizuje podnikateľskú misiu do Uzbekistanu a účasť firiem na Uzbecko-slovenskom obchodnom fóre, ktoré sa koná pri príležitosti návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica (Smer-SD) v Uzbekistane.



Na obchodnom fóre sa zúčastňuje 25 spoločností zo Slovenska a približne 40 firiem z Uzbekistanu. Mnohé zo slovenských firiem už podľa Šimončiča v Uzbekistane podnikajú.



Uzbecká ekonomika podľa neho rastie a krajina je otvorená zahraničným investorom a zahraničnému obchodu. Aj preto je to podľa generálneho riaditeľa SARIO zaujímavá krajina na diverzifikáciu slovenského exportu a medzinárodného obchodu aj smerom mimo krajín Európskej únie.



Odvetvia, v ktorých je perspektíva spolupráce, zahŕňajú napríklad automobilový a strojársky priemysel, potravinárstvo či zdravotníctvo. „Takisto v informačných komunikačných technológiách, kde vidím veľký potenciál pre naše firmy, aby sa prepojili práve s tými, ktoré tu majú,“ doplnil Šimončič.