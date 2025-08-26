< sekcia Zahraničie
Agentúra: Vláda Bayroua po hlasovaní o dôvere zrejme padne
Francúzsky premiér v pondelok oznámil, že požiada parlament o hlasovanie o dôvere vláde na mimoriadnom zasadnutí 8. septembra.
Autor TASR
Paríž 26. augusta (TASR) - Francúzska vláda vedená premiérom Francoisom Bayrouom pravdepodobne padne, pretože viacero opozičných strán v utorok uviedlo, že ju v hlasovaní o dôvere nepodporia. TASR o tom informuje podľa správ agentúry DPA.
Francúzsky premiér v pondelok oznámil, že požiada parlament o hlasovanie o dôvere vláde na mimoriadnom zasadnutí 8. septembra. Týmto krokom chce získať podporu pre navrhované škrty vo vládnych výdavkoch. Bayrou tvrdí, že poslancov požiada, aby „potvrdili rozsah úsilia“, ktorým sa vláda snaží znížiť výdavky rozpočtu o 43,8 miliárd eur. Návrh počíta napríklad so zrušením dvoch štátnych sviatkov a mal by znížiť rozpočtový deficit Francúzska na 4,6 percenta hrubého domáceho produktu.
Opozičná Socialistická strana (PS), zelení, komunisti a krajne ľavicové Nepoddajné Francúzsko (LFI) a krajne pravicové Národné združenie (RN) Marine Le Penovej v utorok oznámili, že návrh na vyslovenie dôvery vláde nepodporia. Okrem toho vyzývajú na celonárodný štrajk 10. septembra.
Bayrou vedie menšinovú vládu od decembra po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron minulý rok prekvapivo vyhlásil predčasné voľby. Už v júli Bayrouova vláda ustála hlasovanie o nedôvere iniciované socialistami.
Podľa agentúry DPA je možné sa domnievať, že po hlasovaní o dôvere dôjde k rozpusteniu Národného zhromaždenia a budú musieť byť vyhlásené nové voľby. „Prezident to nechce, ale nemôžme to vylúčiť. Všetko je možné,“ citovali Bayroua francúzske spravodajské stanice TF1, LCI a BFMTV.
