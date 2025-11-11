< sekcia Zahraničie
Agentúra: Z Národného múzea v sýrskom Damasku ukradli sochy
Sýrska vláda doposiaľ žiadne oficiálne vyhlásenie nevydala, ale zamestnanci úradu krádež pre AP anonymne potvrdili.
Autor TASR
Damask 11. novembra (TASR) - Z národného múzea v hlavnom meste Sýrie ukradli zlodeji niekoľko sôch z obdobia Rímskej ríše, potvrdili v utorok dvaja predstavitelia Generálneho riaditeľstva pre starožitnosti a múzeá. Krádež sa odohrala ešte v nedeľu a spôsobila dočasné zatvorenie múzea. TASR správu prevzala z agentúry AP.
Sýrska vláda doposiaľ žiadne oficiálne vyhlásenie nevydala, ale zamestnanci úradu krádež pre AP anonymne potvrdili.
Podľa jedného z predstaviteľov bolo z múzea ukradnutých šesť mramorových sôch. Dodal, že vyšetrovanie pokračuje.
Druhý úradník uviedol, že k lúpeži došlo v nedeľu večer. Prišlo sa na to až v pondelok ráno, keď zamestnanci zistili, že jedny z dverí v oddelení antiky sú rozbité a chýba niekoľko sôch z rímskej éry. Tento predstaviteľ múzea odmietol uviesť ich presný počet.
Sýrska vláda doposiaľ žiadne oficiálne vyhlásenie nevydala, ale zamestnanci úradu krádež pre AP anonymne potvrdili.
Podľa jedného z predstaviteľov bolo z múzea ukradnutých šesť mramorových sôch. Dodal, že vyšetrovanie pokračuje.
Druhý úradník uviedol, že k lúpeži došlo v nedeľu večer. Prišlo sa na to až v pondelok ráno, keď zamestnanci zistili, že jedny z dverí v oddelení antiky sú rozbité a chýba niekoľko sôch z rímskej éry. Tento predstaviteľ múzea odmietol uviesť ich presný počet.