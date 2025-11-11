Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 11. november 2025Meniny má Martin a Maroš
< sekcia Zahraničie

Agentúra: Z Národného múzea v sýrskom Damasku ukradli sochy

.
Na tejto fotografii, ktorú zverejnila sýrska oficiálna tlačová agentúra SANA, sú ľudia na slávnostnom znovuotvorení Sýrskeho národného múzea v Damasku v Sýrii 28. októbra 2018. Foto: TASR/AP

Sýrska vláda doposiaľ žiadne oficiálne vyhlásenie nevydala, ale zamestnanci úradu krádež pre AP anonymne potvrdili.

Autor TASR
Damask 11. novembra (TASR) - Z národného múzea v hlavnom meste Sýrie ukradli zlodeji niekoľko sôch z obdobia Rímskej ríše, potvrdili v utorok dvaja predstavitelia Generálneho riaditeľstva pre starožitnosti a múzeá. Krádež sa odohrala ešte v nedeľu a spôsobila dočasné zatvorenie múzea. TASR správu prevzala z agentúry AP.

Sýrska vláda doposiaľ žiadne oficiálne vyhlásenie nevydala, ale zamestnanci úradu krádež pre AP anonymne potvrdili.

Podľa jedného z predstaviteľov bolo z múzea ukradnutých šesť mramorových sôch. Dodal, že vyšetrovanie pokračuje.

Druhý úradník uviedol, že k lúpeži došlo v nedeľu večer. Prišlo sa na to až v pondelok ráno, keď zamestnanci zistili, že jedny z dverí v oddelení antiky sú rozbité a chýba niekoľko sôch z rímskej éry. Tento predstaviteľ múzea odmietol uviesť ich presný počet.
.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

NEHODA VLAKOV MEDZI BRATISLAVOU A PEZINKOM: Zranených odviezli sanitky