Reuters: Zabitie šéfa kartelu v Mexiku sprevádzajú dezinformácie
Agentúra Reuters tieto zábery zo sociálnych sietí preverila a označila za nepravdivé, no podľa nej ich šírili desaťtisíce ľudí.
Autor TASR
Mexiko 25. februára (TASR) - Na internete sa šíria nepravdivé informácie o rozsahu násilností v Mexiku, ktoré vypukli po zabití najhľadanejšieho vodcu drogového kartelu prezývaného „El Mencho“, napísala agentúra Reuters. Odborníci to považujú za koordinovanú propagandu organizovaného zločinu. Informuje o tom TASR.
Šéf kartelu Jalisco Nueva Generación (Jalisco nová generácia; CJNG) Nemesio Rubén Oseguera Cervantes zomrel v nedeľu na následky zranení, ktoré utrpel pri stretoch svojich priaznivcov s mexickou armádou. Špeciálne sily viedli operáciu, pri ktorej chceli 59-ročného bývalého policajta zadržať.
V mnohých častiach Mexika následne skutočne vypukli nepokoje, keď stúpenci El Mencha postavili cestné zátarasy, podpálili autobusy a obchody a zaútočili na čerpacie stanice v rámci odvety za jeho zabitie.
Na internete však situácia vyzerala ešte horšie. Objavili sa informácie, že letisko v meste Guadalajara v štáte Jalisco obsadili vrahovia, na dráhe horí lietadlo a z kostola či viacerých budov v turistami obľúbenom meste Puerto Vallarta stúpa dym.
Agentúra Reuters tieto zábery zo sociálnych sietí preverila a označila za nepravdivé, no podľa nej ich šírili desaťtisíce ľudí. Agentúrou oslovení odborníci tvrdia, že v prípade zabitia El Mencha sa dezinformácie šírili nečakanou rýchlosťou, a to nielen vďaka bežným používateľom, ale v niektorých prípadoch aj samotným kartelom CJNG, ktorý sa snažil, aby jeho odvetná vlna násilností vyzerala byť väčšia a desivejšia, než v skutočnosti bola.
„Chcú tým ukázať, že mexická vláda nemá kontrolu nad krajinou,“ povedala asistentka profesora Jane Esbergová z Pensylvánskej univerzity, ktorá sa zaoberá tým, ako mexické zločinecké organizácie používajú sociálne médiá.
Mexický minister bezpečnosti Omar García Harfuch v pondelok na otázku o šírení nepravdivých informácii povedal, že úrady už identifikovali „rôzne účty“ a vedú detailnejšie vyšetrovanie s cieľom zistiť, ktoré z nich majú priamu väzbu na „organizovanú zločineckú skupinu“.
Prezidentka Claudia Sheinbaumová uviedla, že v súvislosti so zabitím El Mencha koluje veľa falošných správ a že príslušné orgány sa ich snažia urýchlene vyvrátiť.
Mexické kartely dlhodobo využívajú sociálne médiá na propagandistické účely. Až donedávna podľa výskumníkov išlo skôr o technologicky menej náročný nepravdivý materiál, ako sú recyklované videá z predchádzajúcich rokov alebo násilné zábery z konfliktov na iných kontinentoch. Príchod generatívnej umelej inteligencie však kartelom umožnil vytvárať kreatívnejší obsah.
„Nedeľa bola pre mexické bezpečnostné sily dobrým dňom. Organizovaný zločin však úspešne presunul pozornosť od (vojenského zásahu) k chaosu,“ povedal docent politológie a medzinárodných vzťahov na londýnskej Northeastern University Pablo Calderon.
