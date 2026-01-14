< sekcia Zahraničie
Agentúra:Stiahnutie personálu zo základní v okolí Iránu je preventívne
Teherán krátko predtým podľa nemenovaného vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa varoval okolité krajiny, že v prípade útoku USA na svoje územie zaútočí v odvete na tamojšie americké základne.
Autor TASR
Washington 14. januára (TASR) - Rozhodnutie stiahnuť časť personálu z kľúčových amerických základní na Blízkom východe je podľa nemenovaného amerického predstaviteľa preventívnym opatrením, keďže v regióne rastie napätie. Americký prezident Donald Trump nedávno pohrozil Iránu intervenciou na ochranu účastníkov protivládnych demonštrácií, ktoré iránske bezpečnostné zložky násilne potláčajú. Podľa ľudskoprávnych organizácií už počas nich zahynulo viac ako 2500 ľudí. Informuje o tom TASR podľa agentúry Reuters.
Teherán krátko predtým podľa nemenovaného vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa varoval okolité krajiny, že v prípade útoku USA na svoje územie zaútočí v odvete na tamojšie americké vojenské základne. Iránska vláda podľa neho upozornila najmä Saudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty a Turecko.
Spojené štáty už odporučili časti personálu na leteckej základni al-Udajd v Katare, aby odtiaľ do stredy večera odišiel. Základňa bola júni minulého roka terčom iránskeho útoku v rámci odvety po amerických úderoch na iránske jadrové zariadenia.
V okolí Iránu je viacero amerických vojenských základní. Na základni al-Udajd sídli predsunuté veliteľstvo Ústredného velenia americkej armády (CENTCOM). V neďalekom Bahrajne má sídlo veliteľstvo piatej flotily amerického námorníctva. Ďalšie základne sú v Kuvajte, Spojených arabských emirátoch, Iraku a Turecku, ktoré je členským štátom NATO.
Teherán krátko predtým podľa nemenovaného vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa varoval okolité krajiny, že v prípade útoku USA na svoje územie zaútočí v odvete na tamojšie americké vojenské základne. Iránska vláda podľa neho upozornila najmä Saudskú Arábiu, Spojené arabské emiráty a Turecko.
Spojené štáty už odporučili časti personálu na leteckej základni al-Udajd v Katare, aby odtiaľ do stredy večera odišiel. Základňa bola júni minulého roka terčom iránskeho útoku v rámci odvety po amerických úderoch na iránske jadrové zariadenia.
V okolí Iránu je viacero amerických vojenských základní. Na základni al-Udajd sídli predsunuté veliteľstvo Ústredného velenia americkej armády (CENTCOM). V neďalekom Bahrajne má sídlo veliteľstvo piatej flotily amerického námorníctva. Ďalšie základne sú v Kuvajte, Spojených arabských emirátoch, Iraku a Turecku, ktoré je členským štátom NATO.