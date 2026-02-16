< sekcia Zahraničie
Agentúra:USA budú na rokovaniach s Iránom zastupovať Witkoff a Kushner
Iránske médiá v nedeľu informovali, že druhé kolo rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom sa uskutoční v utorok.
Autor TASR
Washington 16. februára (TASR) - Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a Trumpov zať Jared Kushner odcestujú tento týždeň do Ženevy na rokovania s iránskymi predstaviteľmi ohľadom jadrového programu Teheránu. V nedeľu to pre agentúru AFP potvrdil anonymný predstaviteľ Bieleho domu, informuje TASR.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí už skôr potvrdilo, že Teherán bude na rokovaniach reprezentovať šéf diplomacie Abbás Arákčí. Počas tejto návštevy by sa mal stretnúť tiež so svojimi švajčiarskymi a ománskymi rezortnými partnermi, aj s riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim.
Iránske médiá v nedeľu informovali, že druhé kolo rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom sa uskutoční v utorok. Opäť by malo ísť o nepriame rokovania.
Zástupcovia oboch krajín sa stretli 6. februára v ománskej metropole Maskat. Diskusie sa uskutočnili po tom, ako Spojené štáty Iránu pohrozili vojenskou operáciou a nasadili do Perzského zálivu lietadlovú loď USS Abraham Lincoln v reakcii na násilné zásahy iránskej vlády proti celonárodným protestom.
AFP dodáva, že po rokovaniach s delegáciou Teheránu by mali Witkoff a Kushner v Ženeve zostať a zúčastniť sa aj na rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré USA sprostredkovali.
Iránske ministerstvo zahraničných vecí už skôr potvrdilo, že Teherán bude na rokovaniach reprezentovať šéf diplomacie Abbás Arákčí. Počas tejto návštevy by sa mal stretnúť tiež so svojimi švajčiarskymi a ománskymi rezortnými partnermi, aj s riaditeľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafaelom Grossim.
Iránske médiá v nedeľu informovali, že druhé kolo rokovaní medzi Teheránom a Washingtonom sa uskutoční v utorok. Opäť by malo ísť o nepriame rokovania.
Zástupcovia oboch krajín sa stretli 6. februára v ománskej metropole Maskat. Diskusie sa uskutočnili po tom, ako Spojené štáty Iránu pohrozili vojenskou operáciou a nasadili do Perzského zálivu lietadlovú loď USS Abraham Lincoln v reakcii na násilné zásahy iránskej vlády proti celonárodným protestom.
AFP dodáva, že po rokovaniach s delegáciou Teheránu by mali Witkoff a Kushner v Ženeve zostať a zúčastniť sa aj na rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou, ktoré USA sprostredkovali.