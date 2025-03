Agentúru na ochranu životného prostredia USA zrejme čaká prepúšťanie

Washington 18. marca (TASR) — Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa zrejme prepustí stovky vedcov pracujúcich v Agentúre na ochranu životného prostredia (EPA). Upozornili na to v utorok demokratickí členovia výboru Snemovne reprezentantov pre vedu, vesmír a technológie, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Opoziční demokrati s odvolaním sa na interné dokumenty tvrdia, že vedecko-výskumné oddelenie EPA, kde pracuje viac ako 1500 ľudí, má byť zrušené. Väčšina vedcov má byť prepustených, zvyšní by boli presunutí na iné oddelenia agentúry.



„Každé rozhodnutie EPA musí slúžiť na ochranu ľudského zdravia a prírody. To sa nemôže stať, ak bude zrušené vedecko-výskumné oddelenie EPA,“ povedala demokratická poslankyňa Zoe Lofgrenová. Kým Trump a jeho okolie kedysi vedu „politizovali a deformovali“, teraz ju chcú „nadobro pochovať“, dodala.



"Aj keď ešte neboli prijaté žiadne rozhodnutia, pozorne počúvame zamestnancov na všetkých úrovniach, aby sme zhromaždili nápady, ako zvýšiť efektivitu a zabezpečiť, aby bola EPA efektívna," uviedla v reakcii hovorkyňa EPA Molly Vaseliouová.



Trump už vo februári povedal, že ním dosadený šéf EPA Lee Zeldin, chce v Agentúre pre životné prostredie zrušiť približne 65 percent zo 17.000 pracovných miest.



Trump okamžite po návrate k moci v januári začal realizovať svoj plán drastického znižovania vládnych výdavkov spojený s prepúšťaním zamestnancov federálnych agentúr. Je aj známym odporcom zákonov na ochranu životného prostredia, ktoré podľa neho obmedzujú hospodársky rast, konštatuje agentúra AFP.