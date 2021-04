Agentúru Reuters prvýkrát za 170 rokov povedie žena

Londýn 13. apríla (TASR) - Novou šéfredaktorku tlačovej agentúry Reuters sa stane Alessandra Galloniová. Agentúru Reuters, ktorá v tomto roku oslávi 170. výročie svojho vzniku, povedie táto 47-ročná Talianka ako vôbec prvá žena. Na svojej webstránke o tom v utorok informovala samotná agentúra.



Galloniová bola dosiaľ poprednou editorkou vo vedení tejto agentúry. Na šéfredaktorskom poste teraz nahradí Stephena J. Adlera, ktorý Reuters viedol posledné desaťročie a v apríli odchádza do dôchodku. Reuters pod jeho vedením získal stovky ocenení vrátane siedmich Pulitzerových cien, ktoré sú v žurnalistike považované a najprestížnejšie ocenenie.



Galloniová hovorí štyrmi svetovými jazykmi a má bohaté skúsenosti s pokrývaním ekonomických i politických správ, a to pre Reuters i svojho predošlého zamestnávateľa, denník The Wall Street Journal.



Agentúra Reuters zamestnáva približne 2450 novinárov na celom svete. Od roku 2008 ju vlastní spoločnosť Thomson Reuters Corporation so sídlom v Kanade, ktorá vznikla zlúčením spoločností Reuters a Thomson Corporation. Reuters za svojich najväčších konkurentov označuje agentúry Bloomberg, AP, AFP či tzv. virtuálnu fotobanku Getty Images.



Agentúra Reuters avizovala, že sa chystá hľadať ďalšie príležitosti rastu. Okrem iného plánuje aj spustenie svojej vylepšenej webstránky, ktorá by mala byť cielená na profesionálov, a jej obsah neskôr spoplatnený.