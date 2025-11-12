< sekcia Zahraničie
Agentúry OSN varovali pred potenciálnym hladomorom v 16 krajinách

Autor TASR
Rím 12. novembra (TASR) - Dve potravinové agentúry OSN v stredu varovali, že milióny ľudí po celom svete môže postihnúť hladomor, pričom nedostatok finančných prostriedkov zhoršuje už aj tak zložitú situáciu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Spoločná správa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) a Svetového potravinového programu (WFP) uvádza, že konflikty a násilie vedú k akútnej potravinovej neistote vo väčšine krajín, v ktorých bolo identifikované potenciálne riziko.
Podľa agentúr so sídlom v Ríme panuje najhoršia situácia v Haiti, Mali, Palestíne, Južnom Sudáne, Sudáne a Jemene. „Obyvateľstvo (tam) čelí bezprostrednému riziku katastrofálneho hladomoru,“ uviedli.
Za „veľmi znepokojujúcu“ označili aj situáciu v Afganistane, Konžskej demokratickej republike, Mjanmarsku, Nigérii, Somálsku a Sýrii, pričom na zozname sa objavili aj Burkina Faso, Čad, Keňa či stav rohinských utečencov v Bangladéši.
„Sme na pokraji katastrofy hladovania, ktorá hrozí v mnohých krajinách a ktorej sa dá úplne predísť,“ povedala výkonná riaditeľka WFP Cindy McCainová. Zároveň varovala, že ak sa nepodniknú žiadne kroky, „dôsledkom bude len ďalšia nestabilita, migrácia a konflikty“.
Financovanie humanitárnej pomoci klesá na nebezpečne nízku úroveň, uvádza sa v správe, ktorá poukazuje na to, že z potrebných 29 miliárd dolárov na pomoc ohrozeným ľuďom sa podarilo získať len 10,5 miliardy dolárov. WFP uviedol, že v dôsledku škrtov vo financovaní znížil pomoc utečencom a vysídleným osobám a v niektorých krajinách pozastavil programy stravovania v školách.
FAO varovala, že sú ohrozené snahy o ochranu poľnohospodárskych zdrojov obživy, ktoré sú nevyhnutné na stabilizáciu produkcie potravín a prevenciu opakovaných kríz.
