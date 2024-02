Agentúry OSN varujú pred „explóziou“ detských úmrtí v Pásme Gazy

Kolóna obrnených vozidiel izraelskej armády ide v piatok 16. februára 2024 južným Izraelom pri hraniciach s Gazou. Foto: TASR/AP

Ženeva 20. februára (TASR) - Alarmujúci nedostatok potravín, zhoršujúca sa podvýživa a prudké šírenie chorôb môžu v palestínskom Pásme Gazy spôsobiť "explóziu" detských úmrtí, varovala v pondelok Organizácia Spojených národov (OSN). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.Agentúry OSN po 20 týždňoch vojny Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas upozornili, že potraviny a nezávadná voda sa stali na palestínskom území "neuveriteľne vzácnymi", a dodali, že prakticky všetky malé deti majú nákazlivé choroby.povedal Ted Chaiban, zástupca šéfa Detského fondu OSN (UNICEF) pre humanitárnu činnosť.Najmenej 90 percent detí vo veku do päť rokov v Pásme Gazy trpí jednou alebo viacerými nákazlivými chorobami, uvádza sa v spoločnom hodnotení agentúr OSN pre deti, potraviny a zdravie.Až 70 percent detí malo dva týždne pred vypracovaním hodnotenia hnačku, čo je 23-násobné zvýšenie v porovnaní s rokom 2022.napísal vo vyhlásení riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) pre núdzové situácia Mike Ryan.vysvetlil.dodal.Palestínske militantné hnutie Hamas zaútočilo 7. októbra na Izrael a zabilo približne 1160 ľudí, väčšinou civilistov.Pri následnej vojenskej operácii Izraela v Pásme Gazy, kde Hamas vládne, bolo zabitých vyše 29.000 ľudí, väčšinou žien a detí, ako uvádza Hamasom riadené ministerstvo zdravotníctva.Pásmo Gazy sa od začiatku vojny ocitlo v nutričnej kríze, pričom pomoc zvonka sa výrazne obmedzila.V hodnotení OSN sa uvádza, že vyše 15 percent detí vo veku do dvoch rokov v Pásme Gazy - teda jedno zo šiestich - je akútne podvyživených, pričom tri percentá sú schradnuté tak, že to ohrozuje ich život.varovali agentúry OSN.V južnej časti Pásma Gazy je podľa odhadu akútne podvyživených päť percent detí vo veku do dvoch rokov.Pred vojnou bolo iba 0,8 percenta detí vo veku do päť rokov v Pásme Gazy pokladaných za akútne podvyživených, poukázali agentúry OSN.upozornili.