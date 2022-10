Agentúry pre výskum rakoviny: Prípady rakoviny pečene budú pribúdať

Lyon 6. októbra (TASR) - Ak sa nezačne robiť viac v boji proti rakovine pečene, počet ľudí, u ktorých sa toto ochorenie rozvinie alebo mu podľahnú, stúpne do roku 2040 o 55 percent. Vyplýva to z výsledkov štúdie Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC), zverejnenej vo štvrtok. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V roku 2020 bol zhubný nádor pečene na celom svete diagnostikovaný 905.700 pacientom, 830.000 osôb ochoreniu podľahlo, uvádza IARC. Dodáva, že pri súčasnom tempe sa do roka 2040 rakovina pečene rozvinie u 1,4 milióna ľudí a 1,3 milióna pacientov na ňu zomrie.



Hlavná autorka štúdie, epidemiologička Harriet Rumgayová, upozornila, že tento trend by mohla zvrátiť "primárna prevencia" tejto zhubnej choroby.



Štúdia tiež ukázala, že rakovina pečene je jedna z troch najčastejších príčin úmrtí na onkologické ochorenia v 46 krajinách sveta a v takmer 100 krajinách je v prvej päťke. Prípady a úmrtia na nádor pečene sa najčastejšie vyskytujú vo východnej a juhovýchodnej Ázii, ale aj v severnej Afrike.



"(Rakovine pečene) sa dá z veľkej časti predísť, ak sa zameriame na prevenciu – hlavné rizikové faktory zahŕňajú vírus hepatitídy typu B a C, konzumáciu alkoholu, nadváhu a metabolické ochorenia vrátane cukrovky 2. typu," konštatuje sa v štúdii.



Ďalšia štúdia, ktorú vykonala IARC, naznačuje, že až 17 percentám prípadov rakoviny sa dá predísť znížením konzumácie alkoholu.