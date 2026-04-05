Agentúry: Zelenskyj navštívil Sýriu a stretol sa so Šarom

Na snímke ukrajinsky prezident Vladimír Zelenský. Foto: TASR/AP

Sýrsky vládny poradca pre Reutres potvrdil, že lídri hovorili o obrane v súvislosti s vojnou na Blízkom východe.

Autor TASR
Kyjev/Damask 5. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v nedeľu absolvoval svoju prvú návštevu Sýrie, kde rokoval so svojim sýrskym náprotivkom Ahmadom Šarom. Agentúry Reuters a AFP o tom informovali s odvolaním sa na svoje zdroje, píše TASR.

Sýrsky vládny poradca pre Reutres potvrdil, že lídri hovorili o obrane v súvislosti s vojnou na Blízkom východe.

Popredný predstaviteľ pre AFP doplnil, že Zelenskyj so Šarom rokoval aj o spolupráci medzi krajinami. Ukrajinský prezident do Damasku podľa predstaviteľa pricestoval spolu s tureckým ministrom zahraničných vecí Hakanom Fidanom.
