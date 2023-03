Agentúry: Zeman počas pôsobenia vo funkcii polarizoval verejnú mienku

Praha 8. marca (TASR) - Odchádzajúci český prezident Miloš Zeman počas svojho desaťročného pôsobenia vo funkcii polarizoval verejnú mienku, píšu zahraničné agentúry. Pripomínajú jeho sympatie k Rusku a Číne, či podporu referenda o vystúpení ČR z EÚ. TASR správu prevzala v stredu z agentúr AP a APA.



Rakúska agentúra APA pripomína, že v osobe Miloša Zemana sa s Pražským hradom lúči posledný prezident, ktorý bol priamo spojený s udalosťami Nežnej revolúcie v roku 1989. Pred ním boli najvyššími predstaviteľmi ČR Václav Havel a Václav Klaus a obaja boli tiež aktérmi novembrových udalostí.



AP spresňuje, že Zeman bol prvým prezidentom samostatnej ČR, ktorý bol zvolený priamou voľbou. Jeho predchodcov Havla a Klausa volil parlament. Agentúra zároveň dodáva, že odchádzajúci český prezident počas dvoch volebných období polarizoval verejnú mienku. Pripomína aj situácie, keď vyjadril podporu referendu o možnom odchode ČR z EÚ, vyjadroval sa k migrácii a žartoval o zabíjaní novinárov.



Zeman v júli 2016 povedal, že ako stúpenec zákona o referende by podporil hlasovanie o vystúpení Česka z Európskej únie. Hlasoval by však proti vystúpeniu. Takisto podporoval užšie vzťahy ČR s Čínou a bol jedným z hlavných zástancov Ruska v európskej politike.



Po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 však tento agresívny čin odsúdil, píše AP a dodáva, že prezident pre svoje sympatie k Číne a Rusku, či svoj postoj k ústave čelil kritike. Mnohí Česi budú podľa agentúry odchod prezidenta oslavovať.



AP ďalej upozorňuje na to, že Zeman je fajčiar a má slabosť pre alkohol, avšak ako tvrdí, svoje návyky na základe rád lekárov zmenil. Informuje aj o jeho ďalších zdravotných problémoch ako cukrovka či problémy s chôdzou.



V poradí štvrtým prezidentom samostatnej ČR sa vo štvrtok zložením sľubu oficiálne stane armádny generál vo výslužbe Petr Pavel. Ten sa stal víťazom januárových prezidentských volieb, keď v rozhodujúcom druhom kole porazil bývalého českého premiéra Andreja Babiša.